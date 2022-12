Erinnerungen an einen tragischen Tag vor Heiligabend und zwei getötete Piloten

Die Gedenkstätte

Bereits im Jahr nach dem Unglück errichteten die Franzosen an der Unglücksstelle eine Gedenkstätte, die auch 40 Jahre später regelmäßig von einer französischen Delegation besucht wird. Zuletzt im Oktober. Inzwischen hat Horst Schöck die Pflege übernommen. Auch Hinweisschilder zur Gedenkstätte hat er angebracht. Auf der Tafel steht: „Hier starben am 22. Dezember 1982 zwei französische Flieger. Sie gaben ihr Leben für unsere Freiheit. Wir sollten sie nicht vergessen.“ Das Datum ist allerdings falsch. Der Absturz ereignete sich am 23. Dezember 1982 gegen 14.20 Uhr. (ajs)