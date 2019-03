Pfarrerin Nicole Kaisner tritt ihr Amt an

Die Zeit der Suche nach einem Nachfolger für Pfarrer Matthias Lasi bei der evangelischen Christus-Kirchengemeinde in Mühlheim ist vorbei. Ab 1. März tritt Pfarrerin Nicole Kaisner die Nachfolge von Pfarrer Lasi ihren Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde an.

Seit dem Fortgang von Pfarrer Matthias Lasi hat sie bereits die Konfirmandengruppe sowie die Sonntagsgottesdienste in Mühlheim und Fridingen übernommen. Im Januar hat der evangelische Kirchengemeinderat sie zur neuen Pfarrerin gewählt.

Am Sonntag, 17. März, um 16 Uhr, wird Pfarrerin Kaisner offiziell im Rahmen eines Festgottesdienstes in ihr Amt eingeführt. Zur evangelischen Kirchengemeinde Mühlheim zählen insgesamt sieben Gemeinden.

Ein Kind der Mühlheimer Kirchengemeinde

Für viele Menschen ist Nicole Kaisner keine Unbekannte. Sie ist in Mühlheim aufgewachsen, ist hier und in Tuttlingen zur Schule gegangen, wurde in der Christuskirche von Pfarrer Christof Hermann konfirmiert und war früher bereits ehrenamtlich in der Kirchengemeinde tätig. Die neue Pfarrerin ist sozusagen „ein Kind der hiesigen Kirchengemeinde“.

Nicht von Anfang an war ihr der Weg als Gemeindepfarrerin vorgezeichnet. Allerdings wurde durch die tätige Mithilfe in der Kinderkirche und bei den Weltgebetstagen bei ihr der Wunsch gestärkt. Im Laufe der Zeit habe sich der Wunsch, Menschen unterschiedlicher Generationen in verschiedenen Lebenslagen zu begleiten, als die richtige Aufgabe herausgestellt.

Nach dem Theologiestudium in Tübingen hat Nicole Kaisner ihre praktische Ausbildung (Vikariat) im Kirchenbezirk Gaildorf, in zwei kleinen ländlich geprägten Gemeinden (Eutendorf und Ottendorf) absolviert. Im Anschluss daran war sie im „unständigen Dienst“ im Kirchenbezirk Biberach tätig.

Seit Dezember 2017 ist die 32-Jährige nun im Kirchenbezirk Tuttlingen. Das vergangene Jahr war Nicole Kaisner mit der Versehung der Pfarrstelle Neuhausen ob Eck beauftragt.

Die selbstständige Pfarrstelle in der Christuskirche in Mühlheim ist für Nicole Kaisner eine neue Herausforderung, zumal es sich um die Heimatgemeinde der Pfarrerin handelt. Das wissen beide Seiten. Darum war es für Nicole Kaisner auch eine besondere Ehre, dass sich der Kirchengemeinderat auch für sie entschieden hat.

Wohnlich wird sich die neue Pfarrerin erst dann einrichten, wenn das Pfarrhaus im Griesweg saniert ist. Bis dahin wohnt die Pfarrerin noch in Tuttlingen.