OGV Mühlheim bringt Schülern Gartenbau näher

Der Verein für Garten, Obst und Landschaft in Mühlheim hat im Gasthaus „Krone“ seine Hauptversammlung abgehalten. Im Rückblick stellte sich das Schulgarten-Projekt mit der Lippachtalschule als Erfolg heraus.

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Paul Leibinger auf die Höhepunkte im Vereinsjahr ein. Darunter die jährliche Blumenschmuck-Abschlussfeier in der Festhalle, an der insgesamt 785 Pflanzen für die einzelnen Bewertungen verteilt worden sind. Einen größeren Raum in seinem Bericht nahm das Schulgarten-Projekt mit der Lippachtalschule ein.

Jedes der 72 Kinder habe in einer Aussaatrille Kopfsalat und Kohlrabi aussäen dürfen, später kam pikieren und verpflanzen dazu. Leibinger berichtete von einem erfolgreichen Unterricht in der Grundschule. Die Schüler machten dabei auch erste Erfahrungen mit Schädlingen, so wurde ein „Wurzelbohrer“ entdeckt, den bisher sogar Gartenbauer nicht kannten.

Erwähnenswert war auch die Durchführung des 20. Brunnenstuben-Festes Anfang August. Kassenverwalter Herbert Dennin legte einen Kassenbericht vor, der wegen verschiedener Jubiläen und Sonderausgaben ein kleines Minus aufwies.

Für das neue Vereinsjahr hatte der Vorsitzende eine ganze Latte wichtiger Termine für die Mitglieder parat, so unter anderem auch die Mitgliederversammlung mit Besuch der Landesgartenschau in Lehr Anfang Juni. Richtig bunt und farbig wurde es abschließend beim Bildervortrag vom Vorsitzenden Paul Leibinger zum Thema „Pflanzen in unseren Hausgärten.“

Weil die beiden zu ehrenden Mitglieder, Altbürgermeister Kurt Weiss für 40 Jahre und Pius Maurer für 50 Jahre Mitgliedschaft, krankheitshalber fehlten, wird Leibinger die Urkunden und das goldene Logl-Bäumchen für Weiss beziehungsweise das goldene Bäumchen mit Silberkranz für Maurer den Geehrten zukommen lassen.