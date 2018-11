Oberes Donautal feiert 3:1-Heimsieg

Die Fußball-A-Junioren des JFV Oberes Donautal haben das Heimspiel in der Verbandsstaffel Süd gegen den Lokalrivalen TSV Nusplingen 3:1 (1:1) gewonnen. Damit konnte das Team vom JFV die Abstiegsränge wieder verlassen.

Die Gastgeber lieferten vor rund 70 Zuschauern auf dem Mühlheimer Ettenberg eine gute Leistung ab. Am Ende war der Erfolg verdient.

Durch das überraschende Führungstor der Gäste in der 19. Minute wurde der Spielverlauf geradezu auf den Kopf gestellt, denn der JFV war es, der von Anfang an nach vorne spielte und auch spielerisch klar überlegen war. Belohnt wurden die Gastgeber erst in der 44. Minute, als Tjorven Schutzbach einen zu kurz abgewehrten Eckball aufnahm und überlegt in die lange Ecke einschoss.

Nach der Halbzeit bestimmte der JFV weiter das Geschehen. Jonas Kirchner verwandelte in der 64. Minute einen Freistoß aus spitzem Winkel ins Lattenkreuz zur 2:1-Führung. Die endgültige Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Jonas Kirchner den Ball zu Nico Wienecke in den Strafraum spielte und dieser den Ball am Torwart vorbei zum 3:1-Endstand schlenzte. In der Folge war das Ergebnis bis zum Schluss nicht mehr in Gefahr.

Beim TSV Nusplingen spielt auch der Renquishausener Hannes Bantle mit, dessen Vater Siegbert Bantle einer der beiden Trainer der Gäste ist. Das JFV-Trainergespann um Wolfgang Kunz/Augusto Alfidi/Eugen Jahn war mit dem Erfolg zufrieden: „Unsere A-Junioren haben weiter einen großen Schritt nach vorne getan.“

Am Samstag, 24. November, gastieren die A-Junioren des JFV Oberes Donautal um 15.30 Uhr beim in der Tabelle um einen Punkt besser dastehenden VfB Friedrichshafen.