Neuer Pfarrer stammt aus Uganda

Im Vorabendgottesdienst in der Stettener Pfarrkirche St. Nikolaus hat sich Pfarrer Joseph Mujuni im Beisein des Leiters der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg, Pfarrer Gerwin Klose, und Diakon Karl-Heinz Reiser den Gottesdienstbesuchern vorgestellt. Mujuni ist nach dem Weggang von Pfarrer Bona zurück in sein Heimatland Ghana der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg als zweiter Pfarrer vom Bischof zugeteilt worden. Mittlerweile ist Pfarrer Joseph ins Mühlheimer Pfarrhaus eingezogen und hat seinen Dienst begonnen.

Namens der Stettener Kirchengemeinde hieß Ortsvorsteher Emil Buschle den Seelsorger willkommen. Die ganze Seelsorgeeinheit freue sich, wieder einen zweiten Geistlichen bekommen zu haben.

Pfarrer Joseph Mujuni kommt aus Uganda. Er wurde als Zweitjüngstes von acht Kindern am 3. Mai 1971 geboren. 2001 wurde Pfarrer Joseph in der Jesuitenkirche in Innsbruck zum Diakon geweiht; ein Jahr danach erhielt er vom Heimatbischof, Paul Kalanda, in Uganda die Weihe zum Priester. Nach einem achtjährigen Dienst in der Heimatdiözese Fort Portal, sieben Jahren davon als Pfarrer, wurde er von seinem Bischof wieder nach Europa geschickt für ein Doktoratstudium in Moraltheologie.

„Ich bin sehr froh, dass ich in der Seelsorge in der Diözese Rottenburg-Stuttgart mitwirken darf. Diese Diözese ist mir bekannt, weil ich über viele Jahre in Deißlingen bei Rottweil die Urlaubsvertretung übernommen habe. Ich war in der Zeit der Vakanz in den Dekanaten Ostalb, Esslingen-Nürtingen und Biberach-Stadt tätig“, so der neue Pfarrer. Jetzt freue er sich auf eine gute Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg. Er werde gerne mit den Menschen ins persönliche Gespräch kommen. Besonders liegen ihm die Kinder und Jugendlichen am Herzen.

Am vergangenen Sonntag stellte sich Pfarrer Joseph in der Pfarrgemeinde St. Peter in Irndorf und in der Pfarrgemeinde St. Martinus in Fridingen vor. Am kommenden Sonntag, 21. Juli, findet die Vorstellung von Pfarrer Joseph in Kolbingen (8.30 Uhr) und im Rahmen des Patroziniumsfests in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena (10 Uhr) in Mühlheim statt.