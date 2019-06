Neue Feuerwache: Übungsturm wird an Hauptgebäude angebaut

Hauptthema bei der gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat Mühlheim und Ortschaftsrat Stetten im Barocksaal im Vorderen Schloss ist der geplante Neubau des Feuerwehrmagazins im Bereich der Mühlheimer Vorstadt gewesen. Ein ganz wichtiges Thema dabei war die Frage nach einem Übungsturm, seine Ausführung und die Ausführung im Rahmen eines zweiten Bauabschnittes.

Die umfangreiche Beratung dieses Tagesordnungspunktes nahm alleine über ein Drittel der gesamten Sitzungszeit ein. Architekt Rolf Weber vom Gosheimer Architekturbüro machte deutlich, dass eine Realisierung des Turmes in einem zweiten Bauabschnitt rund 25 000 Euro Mehrkosten verursachen würde (Die Gesamtkosten für den Neubau werden mit knapp vier Millionen Euro veranschlagt). Vor dem Hintergrund, dass der geplante Turm stets ein integraler Bestandteil des Gesamtkonzepts war und ist, lag die Überlegung der beiden Gremien nahe, den Übungsturm zusammen mit dem Magazin in einem Bauabschnitt zu verwirklichen. Bürgermeister Jörg Kaltenbach sagte dazu, dass aus rein wirtschaftlichen Betrachtungen heraus (sehr hohe Mehrkosten) eine Realisierung in einem zweiten Bauabschnitt nur sehr schwer zu rechtfertigen sei.

Turm für gesamte Region wichtig

Der stellvertretende Gesamtkommandant Jan Prior wies auf die Wichtigkeit eines solchen Turmes hin und zerstreute auch die Gedanken an einen Turm in abgespeckter Form, zum Beispiel statt einer Treppe nur eine Leiter im Innenbereich zu erstellen: „Wir brauchen zum Üben eine Treppe. Die ist wichtig.“ Der Turm sei nicht nur für die Mühlheimer Feuerwehr ein wünschenswertes Objekt, sondern ein Übungsturm sei auch für Wehren aus der ganzen Umgebung wichtig und interessant.

Einig war man sich während der Beratung, dass sich alle Beteiligten bei der Realisierung auf das Notwendigste beschränkt haben und dass auf manches Wünschenswerte verzichtet wurde. Von dieser Investition würden alle Bürger noch in Jahrzehnten profitieren. Am Ende einigten sich Ortschaftsrat und Gemeinderat einstimmig darauf, den Übungsturm im ersten Bauabschnitt zu bauen und ihn an das Hauptgebäude anzudocken. Der Bauantrag für das neue Feuerwehrmagazin wird in der Sitzung am 2. Juli beraten.

Im weiteren Verlauf der gemeinsamen Sitzung stimmte das Gremium, bei einer Enthaltung für das Projekt „Blühender Naturpark“, für den Erhalt der Artenvielfalt und die Aufwertung des Stadtbildes. Dazu sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach, bereits im Frühjahr haben zwölf der 56 Mitgliedsgemeinden des Naturparks Obere Donau erste Flächen eingesät. Weitere zwölf Gemeinden, darunter auch Mühlheim, sind für den Herbst zum Einsäen vorgesehen. Im Beisein von Stadtgärtner Bernhard Hagen wurden die ausgewählten Flächen für den Einstieg in die ökologische Umgestaltung der Grünanlagen vorgestellt. Die Projektleiterin beim Naturpark Obere Donau, Nele Feldmann, empfahl Mühlheim, nicht mit zu vielen und zu großen Flächen einzusteigen.

Der Gemeinderat nahm zudem die zentralen Inhalte und die Vergabeunterlagen für die Sanierung und Modernisierung der Realschule zur Kenntnis. Die europaweite Ausschreibung und Planungsleistungen seien enorm hoch, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Für die Generalsanierung wird der Kostenaufwand mit rund 6,99 Millionen Euro gerechnet. Das Großprojekt soll bis zum Ende des Jahre 2022 umgesetzt sein.