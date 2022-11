Navidad mit Dos Mundos und Lynda Cullen

Das Kulturamt veranstaltet am Sonntag, 4. Dezember, ab 17 Uhr im Gemeindezentrum Mühlheim-Stetten ein Benefizkonzert mit Dos Mundos zugunsten der Aktion „Women For Women“ der Familie Schreiber. Unterstützt wird die Veranstaltung von den Betreuungsteams der Mühlheim Grund- und Realschulen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Dos Mundos bedeutet zu Deutsch „Zwei Welten“. Melanie Muñoz ist Spanierin und Paddy Brohammer hat Wurzeln im Schwarzwald. Das gibt viel Raum, musikalische Stile und Eigenarten der Mentalitäten zusammenzubringen, was den beiden auch mit sehr viel Humor gelingt. Während in Deutschland Weihnachten besinnlich gefeiert wird, geht es in Spanien fröhlich und laut zu.

Vielen sind Melanie und Paddy sicher noch als die beiden Köpfe der Band Los Talismanes in Erinnerung, die schon öfters in Stetten gespielt haben. Bereits damals waren die beiden Töchter des Paares gesanglich und auch Instrumental mit dabei. Inzwischen sind die beiden Teenager regelmäßig auf der Bühne.

2019 haben Dos Mundos eine Weihnachts-EP aufgenommen. Darauf sind fröhliche „Navideños“ (Weihnachtslieder) aus Andalusien, ein deutsches Hirtenlied und auch eine Eigenkomposition. Darüber hinaus gibt es die schönsten Lieder ihrer bisher erschienenen CDs zu hören. Die mediterranen Lieder von Weihnachten, Gott und der Welt werden in verschiedenen Sprachen, mal gefühlvoll zum Träumen, dann wieder temperamentvoll und voller (spanischer) Lebensfreude gespielt.

In Stetten wird das Quartett von Lynda Cullen unterstützt. Die aus Cork in Irland stammende Singer- und Songwriterin lebt seit einiger Zeit in Deutschland und seitdem wurden immer wieder gemeinsame Konzerte gespielt.