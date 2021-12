Narrenzunft Mühlheim/Donau e.V. hält ihre Jahreshauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 12. November 2021 hat die Narrenzunft Mühlheim / Donau e.V. nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause im Gasthaus „Krone“ ihre Jahreshauptversammlung durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durfte Zunftmeister Uwe Heßlinger nur etwa halb so viele Gäste als in den vorangegangenen Jahren begrüßen, ehe er umgehend in die Tagesordnung einsteigen konnte.

Nach dem Gedenken an jüngst verstorbene Mitglieder standen zuerst die Jahresberichte des Vorsitzenden Uwe Heßlinger, des Schriftführers Oliver Lang und des Kassiers Thorsten Leibinger zu den Vereinsjahren 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021 auf der Agenda. Diese Berichte sowie die Kassenprüfung waren einwandfrei und die Versammlung stimmte der Entlastung der Vorstandschaft gerne zu.

Der anwesende Bürgermeister Jörg Kaltenbach lobte in seiner Rede das Engagement der Narrenzunft auch während der schwierigen Fasnetskampagne 2021, an der sich die Zunft einiges wie z.B. eine Interview-Collage oder einen Online-Zunftball habe einfallen lassen. Auch das kostenlose Verteilen der Narrenzeitung „Stadtorgel“, die Fasnetspakete oder der Online-„Sagt-er“ seien hier positiv zu erwähnen. Wenigstens ein kleines bisschen Fasnetsgefühl sei dadurch aufgekommen, so der Bürgermeister in seiner Ausführung.

Die anstehenden Wahlen liefen dann unkompliziert über die Bühne. Markus Buhl wurde als Beirat neu in das Gremium gewählt, da sich Zunftrat Andreas Kästle nach mehr als 10 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Für ihn rückte Morris Stoupal neu in den Zunftrat auf. Die Vorstandschaft um Zunftmeister Heßlinger sowie alle anderen Zunft- und Beiräte wurde einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls für ein weiteres Jahr benannt wurden die beiden Kassenprüfer Robert Heiss und Markus Huber.

Zu längeren Diskussionen führte dann der Tagesordnungspunkt „Anpassung der Satzung zur Aufnahme von Minderjährigen“. Dieser Punkt wurde nach eingehender Beratung über die genaue Formulierung nochmals zurückgestellt. Beschlossen durch die Versammlung wurde aber die moderate Anpassung des Mitgliedsbeitrages um € 3,-- auf nun € 19,50 pro Jahr. Dieser Betrag soll u.a. anteilig für die notwendige Jugendarbeit eingesetzt werden. Um 23 Uhr schloss der neue und alte Zunftmeister Uwe Heßlinger dann die Versammlung.