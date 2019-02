Narrenzunft kreiert ersten „internationalen Fasnetartikelautomat“

Der vermutlich erste „internationale Fasnetartikelautomat“ der Narrenzunft Mühlheim hält seit wenigen Tagen – gegen Münzeinwurf – allerlei unentbehrliche Requisiten für Narren bereit: von der „Sagt-er“-Kappe bis zu weißen Handschuhen für den Schellennarr.

Besucher des Gasthauses „Krone“ staunen derzeit nicht schlecht über den „Narro-Mat“, den die Narrenzunft Mühlheim dort im Eingangsbereich aufgestellt hat. Hier warten nicht die üblichen Schokoriegel und Gummibärchen darauf, gegen entsprechendes Entgelt gezogen zu werden. In den Fächern liegen vielmehr „Sagt-er“-Halstüchle, „Sagt-er“-Kappen, Abzeichen für die Fasnetsumzüge, weiße Handschuhe und „Gschprüersäckle“, aus denen die Schellennarren im Umzug die Spreu („Gschprüer“) auswerfen. Unter dem Titel „Gruuscht“ (Kram, Gerümpel) sind zudem diverse Überraschungen im Angebot.

Stellen den neuen „Narro-Mat“ vor: (von links) Mühlheims Zunftmeister Uwe Heßlinger mit den Zunfträten Martin Maier und Thomas Pfeiffer. (Foto: Kornelia Hörburger)

Bis zur vergangenen Fasnet hatte das Lädele von „Maler Berthold“ und Rita Lang in der Kirchstraße Generationen von Narren mit Mühlheimer Fasnets-Utensilien versorgt. Vor einigen Monaten zog in die Räumlichkeiten aber eine Kafferösterei ein.

Automat statt Lädele

Die Suche nach einer Nachfolge bereitete der Narrenzunft schon länger Kopfzerbrechen. „Wir wollten zuerst die Fasnetsartikel selber im Irionhaus verkaufen“ – also im Domizil der Zunft beim Stadttor – erzählt Zunftmeister Uwe Heßlinger. „Aber in der letzten Dreikönigsversammlung kam plötzlich die Idee mit dem Automaten auf.“ Überraschenderweise fand sich auch gleich darauf über eine Annonce ein gut erhaltenes Gerät, das Zunftrat Martin Maier rasch technisch wieder instandsetzte.

„Der Narro-Mat hat den Vorteil, dass sich die Leute fast jederzeit bedienen können“, sagt Heßlinger. Die Zunfträte wissen, dass manch ein Narr schon einmal wichtiges Zubehör plötzlich und kurz vor einem närrischen Einsatz schmerzlich vermisst hat. Dank „Narro-Mat“ kann nun, unabhängig von Ladenöffnungszeiten, die Ausrüstung im Notfall ganz spontan wieder vervollständigt werden.

Ob der „Narro-Mat“ als „erster internationaler Fasnetartikelautomat“ tatsächlich, wie in seiner Aufschrift angekündigt, die Einstufung als Weltkulturerbe schafft, bleibt abzuwarten. Im Moment zieht er jedenfalls zahlreiche Neugierige an. Und spätestens in der Fasnet, direkt vor Umzügen und „Sagt-Er“, könnte sich dann auch ein Wunsch der Zunft erfüllen: Vielleicht läuft er dann ja heiß.

