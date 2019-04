Nach Umbau: Mühlheimer Turnerheim wird im Mai eingeweiht

Der Turnverein Mühlheim hat im geschmackvoll renovierten Turnerheim auf dem Ettenberg seine Hauptversammlung abgehalten. In der gut zweieinhalbstündigen Versammlung wurden verdiente Vereinsmitglieder geehrt, es standen Neuwahlen an und es wurde über den Umbau am Turnerheim berichtet.

Bei den anstehenden Wahlen wurde der Vorsitzende Hans-Peter Buhl für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt, ebenso Abteilungsleiter Breitensport, Christoph Heieis und die Geschäftsstellenleiterin Birgit Wirth. Weitere zwei Jahre Beisitzer sind Pascal Lang und Holger Wirth. Als Jugendsprecher bestätigt wurden Pia Langeneck und Jennifer Krämer, ebenso die Kassenprüfer Rainer Wirth und Bernhard Schmider.

Der Turnverein, der mit derzeit 867 Mitgliedern der größte Sportverein der Stadt ist, setzt auf die Jugend. Vorsitzender Hans-Peter Buhl machte dies in seinem Vortrag deutlich. Man sei stolz auf die Tätigkeit des Jugendausschusses, der bei zahlreichen Veranstaltungen mit hervorragenden Ergebnissen und Arbeitseinsätzen aufwartete.

Unerwarteter Erfolg

Buhl nannte „unsere größte Veranstaltung, das jährliche Handballturnier auf dem Ettenberg unverzichtbar für den Verein“. Das Aushängeschild des Vereins, die Handballabteilung als HSG, in Zusammenarbeit mit dem Turnverein Fridingen, blickt auf ein Spieljahr zurück, das „zu einem der besten seit Bestehen der HSG Fridingen/Mühlheim zählt“, wie es Tobias Wäschle für die Handballabteilung verdeutlichte. Die Handballdamen belegen derzeit in der Württembergliga den zweiten Platz. Das habe ihnen zum Start niemand zugetraut. Nicht zufrieden war Wäschle mit der Berichterstattung in der Presse, dort würden unterklassige Teams meist besser wegkommen als der Handballkrösus in der Region.

Derzeit sorgen sich an die 50 Trainer und Betreuer in der HSG um den Spielbetrieb in den einzelnen Mannschaften und Teams. Wäschle ging auch auf den Vereinsbeitrag der Jugendlichen ein. Diesbezüglich müsse sich der Verein etwas einfallen lassen. Mit 18 Euro Jugendbeitrag könne niemand auskommen. Die Jugendarbeit verdiene eine bessere Honorierung durch die Eltern. Ebenfalls im sportlichen Aufwind befindet sich die Schwimmabteilung. Zur Abteilung gehören zur Zeit 110 Schwimmer aus Mühlheim, Fridingen, Nendingen, Kolbingen, Buchheim und Kreenheinstetten. Derzeit würden neun Trainer den Übungsbetrieb leiten, berichtete die Abteilungsleiterin Nadja Pauli-Köhler.

Viele freiwillige Helfer

In einem rund halbstündigen Bildervortrag informierte Projektleiter Rainer Langeneck die Versammlung über die Umbaumaßnahmen am und im Turnerheim – vieles davon mit freiwilligen Helfern. Erfreulich sei auch, dass der Sportbetrieb in allen Abteilungen durch den Umbau nicht gelitten habe. Am Wochenende vom 16. bis 18. Mai will der Turnverein das Geschaffene der Bevölkerung von Mühlheim und Stetten vorstellen und das Turnerheim einweihen. Ebenso wird es im Sommer wieder das große Handballturnier auf dem Ettenberg geben.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Buhl und seine Stellvertreterin Beate Krämer übergaben das die Ehrennadeln und Urkunden für 20 Jahre an Viera und Uwe Hamann, Daniel Herrmann, Elsa Himmelmann, Dagmar Leibinger und Margarethe Scheerle. Und für 40 Jahre an Anneliese Billhard, Gisela Frick, Peter Glatz, Johanna Schmider und Wolfram Wieser.