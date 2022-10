Nach Asbestvorwürfen: Mühlheimer Landwirt darf zwei weitere Flächen nicht mehr bewirtschaften

Ein Landwirt soll nach einem Silobrand Ende August auf mehreren Feldern in Mühlheim und Stetten die Brandabfälle in den Boden eingearbeitet haben. Das Problem: Dabei ist vermutlich Asbest, ein krebserregender Stoff, in den Boden gelangt. Nun hat der Landkreis zu den bisherigen Flächen für zwei weitere Flurstücke ein Nutzungs- und Bewirtschaftungsverbot ausgeprochen.

Betroffen sind zwei Flächen auf der Gemarkung Stetten. Bislang war die Bewirtschaftung für den Landwirt nur im Lippachtal im Gewann „Obere Neue Wiesen“, im Überschwemmungsgebiet entlang der Donau im Gewann „Stadtösch“, westlich des Sägewerkes Maurer im Gewann „Rädergarten“ und auf dem Bergrücken zwischen Lippachtal und Stettener Tal im Gewann „Das Kelleräckerle“ verboten. Neu dazu kam nun das Gewann „Oberer Haselrain“ in Stetten.

Wie gefährlich die Brandabfälle im Boden tatsächlich sind, wird derzeit von einem Gutachter ermittelt. „Die Gutachten laufen noch. Aber man muss davon ausgehen, dass das Material mit Asbest verunreinigt sein kann“, sagte Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf eine frühere Nachfrage unserer Zeitung.