Nach 845 Tests zieht Stadtverwaltung erste Bilanz

Seit April können sich Bürgerinnen und Bürger des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Donau-Heuberg einmal wöchentlich kostenlos auf Corona testen lassen. Zwischenzeitlich ist von Montag bis Samstag eine Testmöglichkeit gegeben. Für das Mühlheimer Testzentrum in der Festhalle stellt Bürgermeister Jörg Kaltenbach eine positiv erste Bilanz aus.

Montags, mittwochs und donnerstags sowie seit dem 8. Mai auch samstags sind in der Mühlheimer Festhalle geschulte Ehrenamtliche der Feuerwehr Buchheim, des Kindergartens Stetten, der Nachbarschaftshilfe Mühlheim und Stetten und der DRK-Ortgruppe Mühlheim, sowie des Turnvereins Mühlheim im Einsatz. Verbandsvorsitzender Jürgen Zinsmayer (Renquishausen) und Mühlheims Bürgermeister Kaltenbach zeigen sich ebenso wie die Buchheimer Kollegin Claudette Kölzow erfreut über das Engagement der Ehrenamtlichen, die von Hausarzt Alexander Lux und Apotheker Achim Beutel im Vorfeld geschult wurden.

Insgesamt wurden bis zum 15. Mai an 19 Testtagen 854 Testungen bei 771 Testwilligen gemacht. Nach dem verhaltenen Beginn hat die Zahl der Testungen ab der dritten Woche deutlich zugenommen. Normalisiert hat es sich ab der fünften Woche und dem erstmaligen Einsatz der TVM-Helfer am Samstag. „Obwohl wir von Anfang an ohne Anmeldung arbeiten, läuft alles ruhig und problemlos ab. Die Erweiterung des Angebots um den Samstags-Termin und die vielen Testangebote in der Umgebung sorgen dafür, dass es nur geringe Wartezeiten gibt“, resümiert Uwe Steinbächer, der von Seiten der Stadtverwaltung für die Organisation des Testzentrums verantwortlich ist.

Durchschnittlich werden derzeit in den beiden Stunden an denen pro Tag geöffnet ist, 45 Tests gemacht. Rund zwei Drittel der Besucher kommt aus Mühlheim selbst, der Rest verteilt sich auf alle Gemeinden des Verwaltungsraums. Aber auch aus Mahlstetten, Nendingen und andere Kreisgemeinden kommen die Testwilligen. Obwohl das Testen häufig für einen Anstieg der Fallzahlen verantwortlich gemacht wird, stellt man in Mühlheim genau das Gegenteil fest. Bisher waren alle Tests negativ – und das darf nach dem Willen der Verantwortlichen auch so bleiben. „Die Test werden mit den angekündigten ersten Öffnungsschritten immer wichtiger werden. Wir hoffen aber, dass unsere Tester weiterhin ausschließlich negative Protokolle aushändigen dürfen“, sagt Kaltenbach mit Blick in die Zukunft.