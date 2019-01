Musikkapelle Stetten greift tief in die Tasche

Die Musikkapelle Stetten hat bei der Hauptversammlung im Probelokal ein positives Fazit gezogen. Obwohl Kassierer Franz Waizenegger von roten Zahlen berichten musste. Neben der Rückschau auf ein erfolgreiches Vereinsjahr standen die Ehrungen für lückenlosen Probenbesuch sowie die Vorstellung der musikalischen und außermusikalischen Vorhaben im nächsten Jahr auf dem Programm.

Die wirtschaftliche Situation nach einem erfolgreichen Kesselbachfest habe es zugelassen, dass eine Querflöte, ein Saxophon, eine Trompete und eine Posaune gekauft werden konnten. Zudem wurden Kleidungsteile für 5000 Euro dazu gekauft. Froh sei man in Stetten, sagte der Vorsitzende Roland Buschle, dass durch den Verein der Musikfreunde mittlerweile ein finanzielles Polster aufgebaut werden konnte, das die Ausbildungskosten für die nächsten Jahre absichert.

Nachdem in der Vergangenheit der Innenbereich des Probelokals auf Kosten der Musikkapelle saniert wurde, will diese nun mit Unterstützung der Stadt Mühlheim den Außenbereich des Probelokals aufbessern. Geld dafür sei schon in den Haushalt eingestellt, sagte der Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Weiter soll der Lagerraum der „Viehwaage“ renoviert werden. Zudem werden durch die Sanierung des Ausschankbereichs im Dreschschuppen enorme Kosten auf die Musikkapelle zukommen.

Dirigentin Lisa Locher war mit dem Probenbesuch zufrieden und lobte die starken musikalischen Auftritte. Zuvor hatte auch der Vorsitzende Buschle auf die großen musikalischen Fortschritte der Kapelle hingewiesen. Man habe das Gefühl, dass Kapelle und Dirigentin zueinander gefunden hätten. Das sei beim Jahreskonzert Ende November sichtbar geworden.

Die „Wildentle“, der Stettener Musikernachwuchs, besteht aus 31 Kindern und Jugendlichen. Im neuen Jahr werde erstmals seit einigen Jahren kein Jugendlicher zur Hauptkapelle stoßen. Schmerzhaft für den Nachwuchs ist auch, dass die langjährige und erfolgreiche Flöten-Ausbilderin Sandra Fromm in Zukunft kürzer treten will. 32 Proben und 15 Auftritte waren im vergangenen Jahr zu bewältigen. Die Ehrungen für lückenlosen Probenbesuch durch den stellvertretenden Vorsitzenden Ralf Buschle nahm einige Zeit in Anspruch. Jürgen Huber steht mit 100 Prozent an der Spitze, gefolgt von Marina Müller, die es auf 98 Prozent brachte. Auf den nächsten Plätzen folgten David Huber, Silvan Huber, Franz Waizenegger und Dirigentin Lisa Locher mit jeweils 97 Prozent. Geehrt wurden auch Matthias Müller (95 Prozent), Bernhard Buschle (94) und Rainer Buschle (92). Sie alle erhielten mit Ausnahme der Dirigentin das beliebte „Krügle“.

Zu den Höhepunkten im neuen Musikerjahr gehört das 40. Kesselbachfest (12. bis 15. Juli), das Jahreskonzert am Samstag, 23. November, mit dem Musikverein Böttingen in Stetten und eine Woche später bei den Freunden in Böttingen.