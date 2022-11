Musikkapelle Stetten begeistert unter dem Motto „Mondsüchtig

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit unterhaltsamen, schwungvollen Stücken gelang es der neuen Dirigentin Silvia Hermerschmidt das Publikum in Stetten zu begeistern. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle erwies sich das gewählte Motto „Mondsüchtig“ als Volltreffer.

Den Beginn des Abends gestalteten die zwanzig Jugendlichen der Jugendkapelle Wildentle mit den Stücken „Choral from Jupiter“, „Valley of the Moon“ und „Shut Up and Dance“. Im Anschluss startete Musikkapelle dann mit dem Konzertstück „Apollo 11“ ihre Mondmission. Mit „Shenandoah“, dem „Song to the moon“ und der Komposition „Fly me to the moon“ folgten drei melodische Stücke. Der Marsch „Luna“ und die Polka „Im Mondenschein“ rundeten den gelungenen Konzertabend ab.

Nach stürmischen Applaus ließen die Musiker und Musikerinnen noch die Zugaben „Moonriver“ sowie die Polka „Chodounska“ folgen. Den Konzertabend nutzen die Verantwortlichen der Kapelle, um durch Frau Dr. Lisa Locher als Vertreterin des Blasmusik Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen zahlreiche Mitglieder der Kapelle zu ehren. Für ihre aktive Tätigkeit wurden David und Silvan Huber, Marc Pusch (zehn Jahre), Roland, Jochen und Rainer Buschle, Andreas Lang und Petra Vollmer (30 Jahre), Manuel Waizenegger (40 Jahre) und für unglaubliche 60 Jahre aktives Musizieren Josef Müller geehrt. Für ihr zehnjähriges Engagement in der Vorstandschaft wurden Petra Vollmer und Ralf Buschle geehrt. Auf stattliche 25 Jahre als Vorsitzender beziehungsweise als Wirtschaftsführer bringen es Roland und Rainer Buschle.

Der Vorsitzende Roland Buschle nutzte den festlichen Rahmen des Abends und ernannte Manuel Waizenegger und Werner Flaig aufgrund ihrer langjährigen Mitgliedschaft und Verdienste zu Ehrenmitgliedern der Musikkapelle Stetten.