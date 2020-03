Museum zeigt zwei unterschiedliche Künstlerinnen

Das Mühlheimer Museum ist einen Monat lang die gute Stube für zwei Künstlerinnen aus der Region. Am Donnerstagabend ist im Kreis zahlreicher Interessierter eine Ausstellung unter dem Motto „kleinkariert“ von Edelgard Brecht und „Begegnungen“ von Ulla Mross eröffnet worden. Die Ausstellung mit den Arbeiten der beiden Künstlerinnen im Barocksaal ist sonntags einen Monat lang zu sehen.

Beide Künstlerinnen haben in den vergangenen Jahren schon einmal im Museum in Mühlheim ihre künstlerischen Arbeiten ausgestellt. Aber noch nie gemeinsam. Beide haben sich im Vorfeld der gemeinsamen Ausstellung überhaupt nicht gekannt und so war nicht nur die Mühlheimer Museumsleiterin Silvia Schaible, die die Ausstellung organisiert hat, gespannt, ob sich die Werke überhaupt vertragen würden.

Sie haben sich. Mit der Doppelausstellung hat sich Silvia Schaible auch eine Idee verwirklicht, „die sie schon immer im Hinterkopf hatte“, wie sie zur Einführung in die Ausstellung am Donnerstagabend sagte. Das feine, akkurate Schaffen, mit dem die beiden Künstlerinnen ihre Werke entstehen lassen und die Liebe zum Detail ist ein Gemeinsamkeit beider. Edelgard Brecht, die in Meersburg lebt, hat sich als Aquarellmalerin jetzt speziell der Miniaturmalerei verschrieben. Der große Aufwand der Arbeiten kann der Besucher nur erahnen, sagt Silvia Schaible bei der Eröffnung der Ausstellung. Die Farbe steht im Mittelpunkt in den Miniaturen von Edelgard Brecht.

Eine völlig andere Kunstrichtung sind die ausgestellten Arbeiten von Künstlerin Ulla Mross, die in Mengen lebt und arbeitet. Der Schwerpunkt der Mühlheimer Ausstellung bildet der farbige Holzschnitt. Der Farbholzschnitt ist eine anspruchsvolle Technik, die Kenntnisse und Fertigkeiten der Bildenden Kunst erfordert und heute von nicht vielen Künstlern eingesetzt wird. Viele der Arbeiten sind aufwändig. Bei den Bildern ist der Titel „Begegnungen“ entstanden.

Die Ausstellungseröffnung wurde musikalisch von Anna Merz, einer Mühlheimer Musikkünstlerin, am Klavier begleitet. Für Anna Merz war es eine Art „Abschiedskonzert“. Ihre Musik sei „Balsam für die Seele“, sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach bei der Ausstellungseröffnung.