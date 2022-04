Mühlheimer Nachtwächter lädt zum Osterrundgang

„Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen…“ heißt es am Ostersonntag wieder, wenn Nachtwächter Heinz-Dieter Wettki bei seinem Rundgang durch die historische Oberstadt von Mühlheim an der Donau über Geschichte und Geschichten der 1200 Jahre alten Stadt erzählt und historische Verse singt.

Am Ostersonntag, 17. April, um 21 Uhr trifft man sich zu einem rund einstündigen Rundgang am Rathaus in der Oberstadt. Darüber hinaus sind für Familien oder Kleingruppen jederzeit Sonderrundgänge möglich. Diese können direkt mit dem Nachtwächter vereinbart werden, Telefon 07463/995 29 52.