Mühlheim will Solaranlagen künftig auch im historischen Stadtkern erlauben

Grundsätzlich sollen Genehmigungen für Solaranlagen an oder auf einem Kulturdenkmalen künftig „regelmäßig“ erteilt werden. Bei sogenannten „erheblichen Beeinträchtigungen“ kann die untere Denkmalschutzbehörde aber auch anders entscheiden. Bei Einzelfallprüfungen soll unter anderem berücksichtigt werden, ob die Anlage ausreichend Abstand zur Dachkante hält, oder ob sie farblich weitgehend an die Farbe des Daches angepasst ist, heißt es in einer Mitteilung des zuständigen Ministeriums.

Als weitere Grundlagen führt das Ministerium auf: „Zu prüfen ist, ob sich Alternativstandorte beispielsweise auf nachrangigen Nebengebäuden besser für die Errichtung eignen.“ Weiter heißt es: „Bestehen künstlerische Schutzgründe für das Kulturdenkmal, ist zu prüfen und gesondert zu begründen, ob eine erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes und/oder ein erheblicher Substanzeingriff bei der Errichtung von Solaranlagen vorliegt. In diesem Fall ist diese dann regelmäßig nicht genehmigungsfähig.“ Zudem müssen sich die Solaranlagen der eingedeckten Dachfläche unterordnen.

Unberührt von den neuen Leitlinien bleiben laut Ministerium die Kulturdenkmale, die im Schutzbereich einer bereits anerkannten oder potentiellen Unesco-Weltkulturerbestätte liegen.