Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Eine leicht verletzte Motorradfahrerin und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 443 zwischen Mühlheim an der Donau und Kolbingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Eine 34-jährige Fahrerin einer Kawasaki Ninja war von Mühlheim in Richtung Kolbingen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über das Zweirad. Die Motorradfahrerin fuhr über die Gegenfahrbahn und kam im angrenzenden Grünstreifen zu Fall. Ein Krankenwagen brachte die leicht verletzte 34-Jährige nach einer medizinischen Erstversorgung in eine Klinik. Die Polizei geht von einem Sachschaden am Motorrad von mehreren hundert Euro aus.