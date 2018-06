Montagsturnerinnen spenden 100 Euro

Die Gruppe der Montagsturnerinnen im Turnverein Mühlheim haben wieder Herz gezeigt. Aus dem Erlös der Lottokasse der Damen wurden hundert Euro dem Kinderschutzbund in Tuttlingen geschenkt. Das Geld soll helfen, damit Kinder an Weihnachten nicht ganz ohne Geschenke und Aufmerksamkeiten sind. Damit blieben die Mühlheimer Turndamen ihrer langjährigen Tradition treu, mit einer Geldspende an den Kinderschutzbund auch den schwächsten Gliedern der Gesellschaft eine Freude zu machen. (wlw)