Landarztpraxis statt Großstadtdschungel: Diese Frau findet in der Kleinstadt ihren Traumjob

Serie Mangelberufe:

Arbeitnehmer und vor allem Fachkräfte fehlen in nahezu allen Bereichen. Die Schwäbische Zeitung lässt in einer Serie Vertreter der zehn Berufe, in denen im Kreis Tuttlingen die meisten offenen Stellen zu finden sind, zu Wort kommen: Was ist an ihrem Beruf besonders toll und schön? Vielleicht motiviert das ja andere dazu, sich für einen Ausbildungsplatz oder eine Stelle zu bewerben.

Die Nachfrage ist groß: Mitte dieses Jahres gibt es im Kreis Tuttlingen 1696 gemeldete sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen, die unbesetzt sind.

Stichwort Arzt- und Praxishilfe: 79 offene Stellen im Kreis Tuttlingen plus 25 Kilometer Umland.