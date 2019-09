Mit Kopfwunde bei Polizei erschienen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 24-jähriger Mann beim Polizeiposten in Mühlheim wegen eines tätlichen Angriffs gegen seine Person Anzeige erstattet. Der junge Mann hatte laut Polizei eine leichte Verletzung am Hinterkopf. Seinen Angaben zufolge hatte er auf dem Mühlheimer Städtlefest gegen 1.30 Uhr einen 20-Jährigen in privater Angelegenheit angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs kam es zu Streitigkeiten. Der 20-Jährige stieß sein 24-jähriges Gegenüber heftig und unvermittelt zurück, sodass dieser zu Fall kam und mit dem Kopf auf dem Bordstein aufschlug.