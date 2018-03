Millemer Fasnet startet im katholischen Gemeindehaus

Besser hätte der Start in die diesjährige Fasnet nicht gelingen können. Mit einem kurzweiligen, närrischen Nachmittag im mit zahlreichen Gästen, auch aus den benachbarten Gemeinden, prall gefüllten katholischen Gemeindehaus, ließen die Fasnetfrauen am Mittwoch einen tollen närrischen Nachmittag ablaufen. Da blieb am Ende bei den Gästen kaum ein Auge trocken, so war das närrische Programm bunt zusammengestellt.

Die Macher-Gruppe um Gabriele Grathwohl, die auch als Ansagerin fungierte, hatte „Künstler und Köche aus der ganzen Welt“ verpflichtet, die nicht nur verschiedene süße und scharfe Gerichte servierten, sondern auch manche Begebenheit aus dem Städtle im „Kronengärtle“ auftischten. Schon alleine das närrische Outfit im katholischen Gemeindehaus versetzte die Gäste in Stimmung.

Höhepunkte im Programm waren das zweiteilige Mühlheimer Stadtgeschehen, bei dem auch einiges Unbekannte an die Öffentlichkeit kam. Fasnetlieder und mehrere Schunkelrunden trugen bestens zur guten Stimmung bei. Begonnen hatte der Unterhaltungsnachmittag traditionell mit dem Einmarsch der Mühl-heimer Narrenfiguren: Holzmächer, Kea-Weiber, Müllerinnen und Narren.