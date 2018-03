Malerei und Wandobjekte

Zwei Künstlerinnen, die sich bisher noch nicht kannten, stellen einen Monat lang einen Teil ihres Schaffens in Mühlheims „guter Stube“, im Barocksaal im Vorderen Schloss, aus: „rein pflanzlich“ zeigt Malerei von Sonia Steidle und gleichzeitig Wandobjekte von Angelika Brackrock. Während es für Sonia Steidle aus Orsingen das erste Mal ist, ihr künstlerisches Schaffen in Mühlheim zu zeigen, kennt Angelika Brackrock aus Meersburg die Mühlheimer „gute Stube“ schon. Ein Werk war schon einmal in Mühlheim zu bestaunen.

Mit der Ausstellung „rein pflanzlich“ habe man bewusst zwei Künstlerinnen die Möglichkeit gegeben, in einer gemeinsamen Ausstellung ihre Werke zu präsentieren. Hier werde Gemeinsames und auch Gegensätzliches aufgezeigt, sagte Mühlheims Museumsleiterin Silvia Schaible bei der Vernissage.

Sonia Steidle hat sich ganz der Malerei verschrieben. Pflanzen, Blüten, Triebe und Zweige stellt die Künstlerin in Mühlheim in den Mittelpunkt. Die Botanik war schon immer für Sonia Steidle faszinierend und das ist in ihren Bildern unverkennbar zu bestaunen. Als Malerin wahrt sie Strenge. Anders wie in der Natur erhält bei ihren Werken jede Pflanze immer einen eigenen Platz. Allerdings, wer bei ihren Werken elegante Oberflächen sucht, der wird nicht fündig.

Angelika Brackrock zeigt sich als herausragende Papier- und Textilkünstlerin. Sie arbeitet mit einfachen Materialien wie Packpapier, Karton, Transparentpapier, Bindedraht, Teichvlies oder Rupfen. Durch Knicken, Falten, Reißen oder Wickeln schafft sie Formen mit eigenwilligen Strukturen. Die Künstlerin verwendet ausschließlich Industriepapier. Sie erweckt dabei den Eindruck, das Papier sei handgeschöpft. Die Werke von Angelika Brackrock orientieren sich an der Natur, ohne sie direkt abzubilden.

Die Vernissage im Vorderen Schloss wurde von den beiden erfolgreichen Musiktalenten Anna Merz und Katharina Metzger musikalisch mitgestaltet.