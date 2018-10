Maik Schutzbach hofft auf einen Heimsieg

Zum ersten Heimspiel nach dem Trainerwechsel erwartet der VfL Mühlheim am Sonntag in der Fußball-Landesliga Württemberg, Staffel 3, den FC Gärtringen. Das Spiel findet auf dem Sportgelände in Fridingen statt und beginnt um 15 Uhr.

Mit dem FC Gärtringen kommt eine erfahrene Landesliga-Mannschaft ins Donautal, die in den bisher ausgetragenen neun Verbandsspielen viermal als Sieger vom Platz ging, dreimal unentschieden spielte und nur zweimal verloren hat. Am vergangenen Sonntag wurde beim 3:1-Sieg gegen den Mühlheimer Mitaufsteiger FV 08 Rottweil der dritte Heimsieg gefeiert. Auswärts gab es für den früheren Verbandsligisten bis auf drei Remis nichts zu gewinnen. Überhaupt: Die Vertreter des Bezirks Schwarzwald taten sich durchweg mit dem FC Gärtringen, der von Hanjo Kemmler in der fünften Saison trainiert wird, bisher recht schwer.

Der FC Gärtringen stellt für den VfL Mühlheim im vierten Heimspiel eine Hohe Hürde dar. „Der Gast kommt mit einer technisch versierten Mannschaft“, hat Trainer Maik Schutzbach aus den bisherigen Erkenntnissen über den Gast festgestellt. „Aber es ist ein Heimspiel und das wollen wir gewinnen“, gibt Schutzbach klar die Richtung für den Sonntag vor. Der neue Trainer denkt dabei vor allem an das Spiel in Pfullingen, wo vor allem das Defensivverhalten der Mühlheimer über die gesamten 90 Minuten gut war. „Wenn wir noch die starke Offensivphase in der zweiten Hälfte über eine längere Zeit so abliefern können, werden wir nicht mit leeren Händen den Platz verlassen.“

Wer letztendlich für den VfL Mühlheim in Fridingen auflaufen wird, will Maik Schutzbach erst nach dem Abschlusstraining in Fridingen, in Zusammenarbeit mit den weiteren Mitverantwortlichen, endgültig festlegen.

Nicht im Aufgebot sind Stefan Rebholz sowie David Schmid und Tim Specker (beide verletzt). Ansonsten hofft der Trainer, die gute Leistung aus dem Pfullinger Spiel auch in Fridingen zeigen zu können, um mit einem Sieg einen wichtigen Schritt von den Abstiegsrängen tun zu können.