Mühlheims Reserve gewinnt Lokalderby gegen SV Fridingen mit 5:0

Das Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A 2, zwischen dem VfL Mühlheim II und SV Fridingen endete mit einem 5:0-Sieg der Gastgeber. Dem Gast aus der Nachbarschaft blieb selbst das Ehrentor verwehrt. Der SV Seitingen/Oberflacht II überraschte in der Kreisliga B 2 mit einem 2:1-Sieg im Nachbarschaftsduell gegen die SGM Durchausen/Gunningen. Der SV Bubsheim setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:4 gegen den SV Kolbingen durch.

VfL Mühlheim II - SV Fridingen 5:0 (2:0). – Tore: 1:0 (5. Minute) Veit Irion, 2:0 (24.) Lukas Huber, 3:0 (60.) Lukas Kalmbach, 4:0 (65.) Sebastian Mauch, 5:0 (69.) Lukas Kalmbach. – Schiedsrichter: Simon Brändle (Gammertingen). – Zuschauer: 90. Es war in den 90 Minuten eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Der SV Fridingen hatte kaum eine echte Einschussmöglichkeit. Nach einer halben Stunde die beste Tormöglichkeit der Gäste, als nach einem Eckball ein Fridinger Angreifer den Kopfball zu hoch ansetzte. Die Mühlheimer hätten am Ende sogar höher gewinnen können. So gab der Schiri einen Treffer von Benedikt Buschle in der Schlussphase unverständlicherweise nicht.

Kreisliga B 2

SV Seitingen/Oberflacht II – SGM Durchhausen/Gunningen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 David Switalla (31.), 2:0 Manuel Welte (67.), 2:1 Jochen Mink (74.). Besondere Vorkommnisse: eine gelb-rote Karte gegen den SV Seitingen/Oberflacht II (89., wiederholtes Foulspiel). Ein packendes Lokalderby lieferten sich die beiden Kontrahenten vor 150 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Seitingen-Oberflacht. Die Gastgeber spielten stark auf und als Manuel Welte einen Konter zum 2:0 abschloss schien die Partie gelaufen. Mit einem tollen Volleyschuss verkürzten die Gäste, die in der Schlussphase noch Pech mit einem Lattentreffer hatten. Insgesamt siegte die Bezirksligareserve nicht unverdient.

SV Bubsheim - SV Kolbingen 5:4 (2:2). Tore: 1:0 und 2:0 beide Andreas Messner (14. und 21.), 2:1 Steffen Schad (28.), 2:2 Ramon Braun (40.), 3:2 Christoph Gewinner (56.), 4:2 Dennis Reiser (75.), 5:2 Nuredin Gashi (85.), 5:3 Patrick Garnier (86.), 5:4 Dennis Schröter (90.). Besondere Vorkommnisse: eine gelb-rote Karte gegen den SV Kolbingen (90., wiederholtes Foulspiel). Bubsheim legte gut los und lag schnell mit 2:0 vorne. Kolbingen kämpfte sich bis zur Pause dann aber zurück. Nach dem 5:2 sah Bubsheim wie der sichere Sieger aus, brachte sich durch Unzulänglichkeiten dann fast noch um den verdienten Sieg.