Mühlheimer Stadttor erhält ein neues Gesicht

Die Gaststätte „Altes Stadttor“ gilt als eine Visitenkarte für die historische Oberstadt Mühlheims. Seit mehr als 30 Jahren ist das „Alte Stadttor“ eine beliebte gastronomische Adresse. Die mittlerweile achtwöchige Corona bedingte Zwangspause war für Gastronomiebetriebe in Mühlheim und der Region eine Extrembelastung. Mit einer Außenüberdachung soll die Gaststätte nun aufgewertet werden.

Seit November des vergangenen Jahres hat der qualifizierte Koch Marius Simon als Pächter das „Alte Stadttor“ übernommen und will jetzt, zusammen mit den beiden Eigentümerinnen Ildiko D’Aprile und Erika Wieser, die Gaststätte aufwerten. Mit einer qualitätsvollen Außenüberdachung soll die Wirtschaft nicht nur aufgewertet werden, sondern auch der gefragten Außenbewirtungssaison damit Rechnung getragen werden. Der Mühlheimer Gemeinderat stand dem Antrag zur Genehmigung positiv gegenüber. Die vom Tuttlinger Unternehmen Hipp Object geplante Konstruktion soll innerhalb von einer Minute den Gästen einen Schutz vor Sonne, Wind oder Regen bieten.

Bei einem Vor- Ort-Termin Ende April, zusammen mit dem Mühlheimer Gestaltungsausschuss, Stadtarchivar Ludwig Henzler und dem Leiter der Unteren Denkmalsbehörde, Verbandsbaumeister Aldo Menean, bestehen zu den angedachten Änderungen keine Bedenken.

Der Mühlheimer Gemeinderat begrüßte die anvisierte Investitionen in der vor allem für die Gastronomie schwierigen Zeiten. Stadtarchivar Ludwig Henzler sah in dem Ausbau „keinen Störfall“ und Bürgermeister Jörg Kaltenbach freute es, dass die Eigentümerinnen und der Pächter die Situation der Außenbewirtung nutzen.

In einem detaillierten Bericht stellte Janina Lang vom Bauamt des GVV Donau-Heuberg dem Gemeinderat die Kanalinspektion im Zuge der Eigenkontrollverordnung für Mühlheim und Stetten vor. Das Kanalsystem wird im Zuge der Eigenkontrollverordnung alle zehn Jahre überprüft. Die in drei verschiedene Schwierigkeitsgrade eingestuften Kanalschäden wurden vom Bauamt berechnet. So sollen für den Grad SK 1 440 000 Euro notwendig sein, für SK 2 werden 585 000 Euro und für SK 3 nochmals 440 000 Euro notwendig sein, wenn die Schäden im Kanalbereich von Mühlheim und Stetten repariert werden sollen.

Janina Lang empfahl dem Gemeinderat, vor allem den Schaden SK 1 möglichst bald sanieren zu lassen.