Mühlheimer Schützen bestätigen ihre Führungsspitze

Der Schützenverein Mühlheim hat seine Hauptversammlung im Schützenhaus am Ettenberg abgehalten. Neben den Berichten des Vorstands und Wahlen standen Ehrungen im Mittelpunkt. Der Schützenverein zählt 86 Mitglieder, sechs davon sind weiblich. Vereinschef bleibt Harald Müller.

Vorsitzender Harald Müller nannte als Höhepunkt 2019 im gesellschaftlichen Bereich die Organisation des Kreisschützentags in Mühlheim. Im sportlichen Bereich bemängelte er, dass die Luftpistolenmannschaft wegen Personalmangels aus der Bezirksliga zurückgezogen werden musste. Bei der Schützenjugend sieht es nicht schlecht aus: Derzeit kommen sechs Jugendliche zum Training. Man wolle ein Jugendgewehr beschaffen. Von einem zufriedenen Kassenstand berichtete Sybille Diez.

Bei den Wahlen wurden alle Positionen besetzt: Vorsitzender bleibt Müller, sein Stellvertreter Gebhard Diez. Neuer Kassier ist Eberhard Scheffler, Kassenprüfer bleiben Manfred Frey und Paul Betzler. Neuer Schriftführer ist Elias Leibinger (für Edgar Mathes), neuer Sportleiter Martin Maier. Das Amt des Jugendleiters übernimmt, mit Unterstützung von Edwin Frey, Harald Müller. Waffenwart bleibt Roman Dunkel, Hauswart Peter Wax und die Beisitzer sind Karl-Heinz Maurer, Volker Staiger, Anke Sorg und (neu) Edwin Frey.

Der Mitgliedsbeitrag von 45 Euro bleibt unverändert. Im neuen Vereinsjahr wird allerdings der Beitrag für die Ehrenmitglieder auf 25 Euro reduziert.

Für 25 Jahre im Schützenverein wurden Thorsten Mattes und Manfred Frey mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Für 40 Jahre erhielt Oliver Rapp die Ehrennadel in Silber. Die Ehrennadel in Gold für 50 Jahre bekamen Altbürgermeister Kurt Weiss, Georg Leibinger und Karl-Heinz Maurer. Maurer wurde für seine Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt.