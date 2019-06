Mühlheimer Realschüler zu Gast beim Tigerentenclub

Die Schüler der Klasse 5b und 5c der Realschule Mühlheim haben einen Blick hinter die Kulissen einer Filmproduktion werfen können: Dabei konnten und durften sie zudem bei aktionsreichen Spielen im Studio des Tigerenten-Clubs in Göppingen teilnehmen.

Es ging nicht nur um die Fernsehaufnahmen, es galt außerdem eine Spende in Höhe von 600 Euro für ein Hilfsprojekt des Tigerenten-Clubs zu erspielen. Dazu mussten die Schüler der 5b mit ihrem Lehrer Christoph Croener im Studio gegen eine weitere Schulmannschaft antreten. Im Vorfeld wurden drei Spiele-Kinder und dazu vier Tänzerinnen der Mühlheimer Realschul-Klasse gecastet. Sie sollten für ihre Schule den ersehnten Sieg erspielen. Auch der Spiele-Lehrer bereitete sich für den Lehrercheck vor. Damit wollten sie genügend „Notbremsen“ sammeln, um dem drohenden Schaumbad am Ende der Sendung zu entgehen. Im Göppinger Studio unterstützten die rund 45 Fünftklässler ihre Mitschüler mit viel Applaus.

Am Sonntag, 27. Oktober, um 7.10 Uhr in der ARD und am Samstag, 2. November, um 10.45 Uhr im KiKA-Fernsehsender lautet die spannende Frage: Gewinnt die Realschule Mühlheim den Pokal des Tigerenten-Clubs?