Mühlheimer Postagentur wechselt den Standort

Die intensive Suche nach einer Nachfolge der Postagentur von Melanie und Klaus Deufel ist erfolgreich gewesen: Die Postdienstleistungen in Mühlheim bleiben im Städtle. Martin Keller hat die Räume seiner Firma Kel-Tech für die bisherige Postagentur angeboten.

Keller hat 1991 das IT-Dienstleistungsunternehmen in der Hinteren Straße 8 gegründet. Dort haben die Postkunden weiter eine Anlaufstelle, ohne lange Wege auf sich nehmen zu müssen.

„Ich bin im Städtle aufgewachsen und möchte meinen persönlichen Beitrag leisten, dass unsere Oberstadt ein belebter Ort der Begegnung bleibt“, sagt Keller zur Motivation, sich in dem neuen Geschäftsfeld zu engagieren. Derzeit laufen die Umbauarbeiten, so wird die Agentur barrierefrei. Ab 2. März erfolgt nahtlos der Übergang von der bisherigen Postfiliale.

Die Postfiliale im Städtle war 21 Jahre bei Melanie und Klaus Deufel in besten Händen. Unmittelbar nachdem die Post 1999 die eigene Poststelle in der Hauptstraße aufgegeben hatte, betrieb die Familie Deufel die Postagentur in ihrem Kaufladen. Damit gehören sie zu den langjährigsten Partner-Filialen der Deutschen Post in der Region. Der regionale Politikbeauftragte Martin Fichtner machte sich von Stuttgart auf den Weg nach Mühlheim und überbrachte Worte des Dankes seitens der Deutschen Post für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit mit der Familie Deufel. Auch nach der Übergabe der Postagentur bleibt das Ladengeschäft von Melanie und Klaus Deufel für die Kundschaft geöffnet.

Bürgermeister Jörg Kaltenbach überbrachte bei einer kleinen Feier im Namen des Gemeinderates und der Bürgerschaft Worte des Dankes gegenüber Martin Keller und dem Ehepaar Melanie und Klaus Deufel. Alle drei würden einen ganz wichtigen Beitrag für den Erhalt der Nahversorgung in der historischen Oberstadt leisten. Er wünschte Keller viel Erfolg für seine neue Postagentur und überbrachte den Wunsch vieler Mitbürger, dass Melanie Deufel ein paar weitere Jahre ihren Kunden und ihrem Kaufladen treu bleibt.

Die Postagentur ist ab 2. März im Unternehmen Kel-Tech in der Hinteren Straße von montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.