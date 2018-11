Mühlheimer Laienspieler wieder auf der Bühne

Es ist wieder soweit: Die Mühlheimer Laienspielbühne hat sich für die Herbstzeit wieder für die Aufführung einer Komödie entschieden.

An vier Abenden wird in der renovierten Festhalle der Klassiker „Drei Männer im Schnee“ nach einem Erfolgsroman von Erich Kästner aufgeführt. Das Stück ist seit der Filmproduktion im Jahr 1955 schon auf fast allen Fernsehkanälen unzählige Male zu sehen gewesen.

Auch als Theaterstück ist die Geschichte um Geheimrat Tobler sehr beliebt. Die Verantwortlichen der Laienspielbühne sprechen von einer „leicht verdaulichen Kost mit hohem Unterhaltungswert“. Die turbulente Verwechslungskomödie wird um einige Liebeswirren ergänzt und so zu einer unterhaltsamen Komödie.

Seit dem späten Frühjahr proben zehn Akteure unter der Leitung der beiden Spielleiterinnen Ulrike Haas und Ulrike Liehner intensiv. Dreimal pro Woche werden Text und Szenen in Einklang gebracht. Auch der Bühnenaufbau, für den Richard Gleich mit seinem Team verantwortlich zeichnet, arbeitet mittlerweile auf Hochtouren und die Techniker der Laienspielbühne sind dabei, sich mit der neuen Bühnentechnik anzufreunden. Premiere ist am Samstag, 17. November, ab 20 Uhr. Tags darauf, am Sonntag, 18. November, findet die zweite Aufführung um 18 Uhr statt. Und eine Woche später wird noch einmal gespielt: Am Samstag, 24. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 25. November, um 18 Uhr.