Mühlheimer Kirchenchor heimst viel Lob ein

Bei der Hauptversammlung des katholischen Kirchenchores, anschließend an eine kurze Chorprobe, gab es von den Verantwortlichen viel Lob und Anerkennung für das vergangene Sänger-Jahr.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Beate Krämer war es sowohl Pfarrer Gerwin Klose für die katholische Kirchengemeinde, als auch Hubert Feger für den Vorstand und Chorleiter Klemens Weiß, die die großen Leistungen des gesamten Chores während des Kirchenjahres würdigten.

Besonders das Konzert im Oktober des vergangenen Jahres, zum „Jubiläum fünf Jahre nach der Wiedergründung“, zusammen mit den Bläsern der Stadtkapelle und Dekanatsmusiker Bernard Sanders an der Orgel, habe den Chor und den Dirigenten sehr gefordert.

Die Leistungen aus chorischer wie auch im geselligen könne sich sehen lassen. Vor allem das große Konzert zum Fünfjährigen im Herbst in der Stadtpfarrkirche hat allen, Dirigent wie auch dem Chor selbst, viel Freude und Anerkennung bereitet. Es sei allen noch in bester Erinnerung. Die Schola habe sich in den Gottesdiensten bewährt.

Derzeit besteht der Chor aus 22 Frauen und zehn Männern. „Danke für den liturgischen Dienst während des Jahres“, sagte Pfarrer Klose abschließend.

Schriftführerin Birgit Karl rief in ihrem interessanten Rückblick alle kleinen und großen Geschehnisse ins Gedächtnis zurück. Für die beruflich verhinderte Kassenverwalterin Dagmar Leibinger legte Karl-Heinz Leibinger den positiven Kassenbericht und die Zahlen offen.

Rochaden in der Vorstandschaft

Zu den Wahlen sagte die Vorsitzende Beate Krämer, der Gesamtvorstand schlage vor, nur noch einen stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen (bisher waren es zwei), was die Chormitglieder bejahten. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Hubert Feger stellte sich wieder zur Verfügung. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Ulrika Kumpart übernahm das Amt des Notenwarts, die bisherige Notenwartin Ursula Scheunemann ist künftig Beisitzerin im Vorstand und Birgit Karl bleibt als Schriftführerin.

Einen ausführlichen Bericht gab abschließend Chorleiter Klemens Weiß. Das Konzert im Oktober bezeichnete er als eine „Riesengeschichte“. Dort seien alle, Chor und Chorleiter, die Bläser der Stadtkapelle und Dekanatsmusiker Bernard Sanders, bis an die Grenzen gefordert gewesen. Für das neue Jahr legte der Chorleiter einen breitgefächerten Kalender, gespickt mit zahlreichen Terminen, den Chormitgliedern vor. In Mühlheim wird in diesem Jahr der Dekanatschortag stattfinden.

Aus der Mitte des Chores wurde der Wunsch geäußert, hin und wieder weltliche Lieder zur Geselligkeit einzuüben. Auch wurde in der Diskussion daran gedacht, einmal eine Orchestermesse einzuüben.