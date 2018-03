Mühlheimer Kirchenchor hat zwei neue Mitglieder

Der katholische Kirchenchor Mühlheim hat bei der Hauptversammlung im katholischen Gemeindehaus auf ein erfolgreiches Sängerjahr zurückgeblickt.

Bei den anstehenden Wahlen haben sich Beate Krämer als Vorsitzende und Dagmar Leibinger als Kassenverwalterin für weitere zwei Jahre zur Verfügung gestellt. Für die ausscheidende Notenwartin Maria Buschle konnte mit Gudrun Buschle in der Versammlung eine Nachfolgerin gefunden werden. Mit Karl-Heinz Leibinger und Siglinde Kammerer waren auch schnell zwei Kassenprüfer gefunden.

Der Chor kann in diesem Jahr sein „Fünf-Jahr-Jubiläum seit der Wiedergründung“ feiern, wie der Sängervorstand Hubert Feger die Versammlung informierte. Feger und Schriftführerin Birgit Karl gaben einen Abriss über das vergangene Jahr. Absoluter Höhepunkt war der Besuch des Diözesanchortages in Stuttgart und die Uraufführung des Welschenberg-Liedes durch den Kirchenchor. Der Chor trat zehn Mal auf. Dazu kamen noch 18 Auftritte mit der Schola.

Erfreulich sei, sagte Karl, dass die Mitgliederzahl des Chores im vergangenen Jahr um zwei Sängerinnen gestiegen ist. Jetzt singen 20 Frauen und zehn Männer im Chor.

Für das diesjährige „Fünf-Jahr-Jubiläum“ des Chores legte Chorleiter Klemens Weiß einen Veranstaltungs-Terminkalender vor. Neben dem Mitgestalten der feierlichen Gottesdienste an den kirchlichen Festtagen sollen zwei extra Probentage für den Chor durchgeführt werden. Im September will Weiß mit dem Kirchenchor an einem Sonntagabend die Bevölkerung zu einer geistlichen Chorstunde in die Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena einladen.