Mühlheimer Felsenhöhle wurde aufgebrochen

Beim Schwäbischen Albverein Mühlheim ist man entsetzt: Grund ist die Feststellung, dass nicht nur der Vogellehrpfad im Lippachtal von Vandalen heimgesucht wurde (wir berichteten), sondern dass jetzt auch die beliebte Felsenhöhle am Rande von Mühlheim aufgebrochen wurde.

Der Mühlheimer Höhlenwart Thomas Waizenegger hat das Aufbrechen des schützenden Eisengitters feststellen müssen, als er die im Innern der in der Felsenhöhle wohnenden Fledermäuse zählen wollte. Glücklicherweise, so Obmann Peter Glatz, sei an der teuren Elektrik im Höhleninnern nichts manipuliert worden. „Die ist nicht beschädigt worden“, so Glatz. Beim Albverein sei man frustriert, sagt Glatz, der auch Bürgermeister Jörg Kaltenbach in einem längeren Gespräch informiert hat.

Die Mühlheimer Felsenhöhle gilt als ein Kleinod in der Landschaft im Oberen Donautal. Sie wird mit viel Liebe vom Schwäbischen Albverein betreut und ist für die Allgemeinheit nur am Himmelfahrtstag geöffnet. An dem Tag wird die Höhle dann auch ausgeleuchtet.