Mühlheimer Albverein wählt Vorstandsteam wieder

Der Schwäbische Albverein Mühlheim hat in der gutbesuchten Hauptversammlung im Gasthaus „Krone“ seine Führung für vier weitere Jahre in den Ämtern bestätigt.

Obmann Peter Glatz, sein Stellvertreter Ludwig Leibinger, Schriftführer Klaus Leuser und die Kassiererin Emma Rumpel wurden ebenso wiedergewählt wie die Fachwarte Hugo Geiger, Thomas Waizenegger und Heinz Pfindel. Die Beisitzer Wieland Faude und Lydia Waibel stellten sich erneut zur Wahl. Für die ausscheidende Monika Huber wurde Dietmar Bucher hinzu gewählt. Wiedergewählt wurden auch die beiden Kassenprüfer Herbert Dennin und Bernd Buschle.

In seinem Jahresbericht sagte der Obmann Peter Glatz, der Schwäbische Albverein biete nicht nur Wanderungen an, sondern für ihn ist die Landschaftspflege auf Kraftstein, der Vogellehrpfad im Lippachtal, zusammen mit den Natur- und Landschaftsschutzgebieten auf Mühlheimer Gemarkung ein hohes Gut, das dem Albverein viel Arbeit abverlange. Dazu zeigten die Fachwarte Hugo Geiger (Wandern), Thomas Waizenegger (Höhle) und das Team um die Wege, was alles geschafft wurde. Im vergangenen Jahr waren 17 Wanderungen angeboten worden, die einen durchschnittlichen Besuch von 18 Personen aufzuweisen hatten. Das Wegenetz umfasst sieben örtliche Rundwege, zwei Hauptwanderwege und neun Anbindungen an angrenzende Gemarkungen.

Einen umfassenden Bericht gab auch Heinz Pfindel, der vor allem von Wieland Scheerer unterstützt wird, als Natur- und Vogelwart. Die Biotope im Lippachtal, sind mit dem Vogel-Nistkastenlehrpfad und der restaurierten Fischer-Hütte zu einem richtigen Zentrum geworden. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt 149 Personen. Von einem zufriedenstellenden Kassenstand berichtete abschließend Emma Rumpel.

Bürgermeister Jörg Kaltenbach lobte die verschiedenen Aktivitäten im Albverein, so auch die Teilnahme am Kinder-Ferienprogramm, die Aktion „Saubere Landschaft“ und gratulierte dem Obmann zu einem „gutgeführten Verein“.

In einem Ausblick aufs neue Vereinsjahr erwähnte Peter Glatz die Naturschutzwarte-Tagung Mitte Juni in Mühlheim, die man sehr wichtig einstufe und den Mühlheimer Vereinshock Mitte Juli, der vom Albverein ausgerichtet wird. Bürgermeister Kaltenbach stellte sich für die Führung einer Wanderung zur Verfügung.

Besondere Ehrung für Wieland Faude

Eine nicht alltägliche Ehrung erfuhr Wieland Faude bei der Hauptversammlung, als er von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Wieland Faude ist seit 1962 ein aktives Mitglied im Schwäbischen Albverein. Obmann Peter Glatz nannte zu dieser hohen Ehrung einige wichtige Zahlen: Wieland Faude war Vorsitzender von 1971 bis 1973, stellte sich von 1979 bis 2006 als Wanderwart zur Verfügung und gilt als unermüdlicher Pfleger und Heger von Natur- und Landschaftsschutzgebieten. In der Vorstandschaft sind seine langjährigen Erfahrungen von hoher Wichtigkeit.