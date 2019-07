Mühlheim: Zehn Jahre Ferienhock

Der Mühlheimer Ferienhock seit zehn Jahren von der Stadtkapelle organisiert, hatte am Freitagabend vor der historischen Kulisse „Vor dem Tor“ sein Jubiläum. Die Organisatoren um den Vorsitzenden Jörg Eichwald durften sich zum Einstieg in die diesjährige Urlaubszeit freuen: Kaum ein Platz auf dem Festplatz blieb frei als der Musikverein aus Liptingen ins „Kronengärtle“ zog und dort mit einem zünftigen Musikprogramm die Gäste unterhielt. Anschließend zeigte die Mühlheimer Formation „APPs noise“, was vor allem bei der jüngeren Generation gewünscht wird. Foto: Waibel