Mühlheim will mehr als 1000 Bäume pflanzen

Jörg Kaltenbach begrüßt die Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ des Gemeindetags Baden-Württemberg. „Ziel ist es, dass jede Gemeinde in Baden-Württemberg bis einschließlich 2021 mindestens 1000 Bäume pflanzt. Gerne auch mit Bürgerbeteiligung“, fasst er den Beschluss zusammen. „Der Wald ist ein entscheidender Faktor, den Klimawandel erträglicher zu gestalten“, sagt der Mühlheimer Bürgermeister.

In der Stadt Mühlheim habe man sich aber bereits vor der Selbstverpflichtung der Städte und Gemeinden dazu entschieden Bäume zu pflanzen. Ebenfalls mit Beteiligung der Bürger, denn der Schäferhundeverein engagiere sich bei der Pflanzaktion, die nun wegen des Coronavirus auf den Herbst verschoben wird.

Auf Bürgerbeteiligung setze die Stadt Mühlheim auch bei der Aktion „Saubere Landschaft“, die in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein im Frühjahr umgesetzt wird. Freiwillige, auch Kinder mit ihren Familien, teilen sich dabei in Gruppen auf und sammeln Müll, der in der Natur anfällt. „Dieses Jahr müssen wir die Aktion aber leider bleiben lassen“, kündigt Kaltenbach an. Grund ist ebenfalls die Corona-Verordnung des Landes und die unsichere Lage, ab wann der normale Alltag wieder eintritt. Denn: „Ich kann die Aktion maximal um eine Woche schieben, ansonsten ist das Gras zu hoch“, so Kaltenbach weiter. Eigentlich hätte die Aktion „Saubere Landschaft“ am 25. April stattgefunden. (lise)