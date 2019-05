Mühlheim will Heimbilanz verbessern

Zum vorletzten Heimspiel in der laufenden Runde erwartet der VfL Mühlheim am Sonntag in der Fußball-Landesliga Württemberg, Staffel 3, den TSV Ofterdingen auf dem Sportgelände in Fridingen. Das Hinspiel konnten die Mühlheimer beim Gast aus dem Bezirk Alb mit 3:1 zu ihren Gunsten entscheiden.

„Wir wollen mit einem Heimsieg den Klassenerhalt endgültig klar machen“, so die Marschroute von Spielertrainer Maik Schutzbach an seine Akteure. Er ist sicher „wenn wir an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, dann schaffen wir das. Wir sind aber durch den Verlauf des Hinspiels gewarnt und wissen, dass uns Ofterdingen alles abverlangen wird.“

Der Gast aus Ofterdingen steht auf Platz 14 und somit auf einem Abstiegsplatz. Ganze sieben Zähler fehlen dem Gast auf den Relegationsplatz, der momentan vom TV Darmsheim belegt wird. Beim TSV Ofterdingen ist es in jüngster Zeit alles andere als optimal gelaufen. In den vergangenen fünf Meisterschaftsspielen gab es zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Vor allem das letzte Ergebnis, ein 4:4 gegen den FV 08 Rottweil in Ofterdingen hat beim TSV für viel Ärger gesorgt. Ofterdingen hatte gegen den FV 08 Rottweil eine fast sicher scheinende 2:0-Führung nicht halten können und musste am Ende nach der Rottweiler 4:3-Führung noch froh sein, nicht verloren zu haben. Mit Tim Löffler stellt der TSV Ofterdingen seinen besten Torjäger, der bisher acht Treffer zu Buche stehen hat. Demgegenüber weist VfL-Torjäger Maximilian Bell doppelt so viele Tore, nämlich 16 Treffer, auf.

Beim VfL freut man sich auf die Rückkehr der spielerisch starken Mittelfeldachse Andreas Komforth und Marc Bippus, „die uns weitere Optionen für unser Spiel gibt“, so Schutzbach. „Wir werden alles dafür geben, um am Sonntag gemeinsam mit unseren Anhängern einen Grund zum Feiern zu haben.“