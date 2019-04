Mühlheim verliert durch zwei späte Tore

Der VfL Mühlheim hat am Samstag sein Verbandsrunden-Heimspiel in der Fußball-Landesliga Württemberg gegen den Tabellenführer VfL Pfullingen 0:2 (0:0) verloren. Die Niederlage war am Ende etwas unglücklich. Die entscheidenden Treffer fielen erst in der Endphase der Partie, als die Gastgeber insgeheim schon mit einem torlosen Unentschieden gerechnet hatten. Der VfL Pfullingen war das bisher spielstärkste Landesliga-Team auf dem Sportgelände Ettenberg. Gastgeber VfL Mühlheim zeigte eine starke Leistung.

In der ersten halben Stunde lieferten die Platzherren ein Spiel gegen den Namensvetter aus Pfullingen ab, das sich sehen lassen konnte. Die Uhr zeigte noch keine 15 Minuten Spielzeit an, als ein Großteil der Mühlheimer Zuschauer schon „Tor“ schrie. Ein tückischer Ball von Maximilian Bell konnte der gute Pfullinger Torwart Tim Becker mit den Fingerspitzen gerade noch über die Querlatte seines Gehäuses lenken.

Erst mit zunehmender Spieldauer riss der Gast das Spiel an sich und sorgte mit drei guten Chancen hintereinander vor dem Mühlheimer Gehäuse für Gefahr. Die Pfullinger gefielen vor allem durch ihr passgenaues Spiel aus dem Mittelfeld heraus. Bis zur Halbzeit erspielte sich der Gast eine leichte Feldüberlegenheit, tat sich aber mit der sehr aufmerksam spielenden Mühlheimer Abwehr schwer.

Nach Wiederanspiel wollten die Gäste unbedingt die Führung. Vier Minuten im zweiten Durchgang waren gespielt, als ein etwas zu kurz geratener Pfullinger Torschuss über die ganze Breitseite des Mühlheimer Gehäuses kullerte, aber nicht im Gastgeber-Tor landete. Auf der Gegenseite starteten die Mühlheimer nach einem Ballgewinn vor dem eigenen Strafraum einen Konter mit Maximilian Bell, der mit seinem scharfen Schuss den Gästeschlussmann erneut nicht überwinden konnte. Der daraus resultierte Eckball brachte nichts ein. In der 72. Minute leitete Bell den Ball weiter zu Max Drössel, der das Leder knapp am Tor vorbeischoss. Nach 80 Minuten war es Lukas-Tobias Kalmbach, der aus aussichtsreicher Position den Ball nicht im Tor unterbrachte.

Es war schon bitter für die Gastgeber, dass eine Minute nach der Kalmbach-Chance auf der Gegenseite das 0:1 fiel. Die Gastgeber-Abwehr war sich nicht einig genug, was die Gäste von der Alb gnadenlos ausnutzten. Mühlheim lockerte daraufhin seine Abwehr, hatte damit aber kein enErfolg. Vielmehr fiel das 0:2 und damit die Entscheidung.

VfL-Trainer Maik Schutzbach attestierte seinem Team „ein sehr gutes Spiel.“ Unterm Strich habe der VfL Pfullingen verdient gewonnen, so der Mühlheimer Trainer. Schutzbach: „Schade, dass wir zwei, drei gute Chancen nicht nutzen konnten und am Ende durch ein blödes Billard-Tor noch verloren haben.“