Mühlheim unterliegt FC Furtwangen 1:3

Mit einer 1:3-Niederlage gegen den südbadischen Landesligisten FC 07 Furtwangen ist der VfL Mühlheim am Sonntag aus dem Trainingslager bei Bad Krozingen an die Donau zurückgekehrt. Der in der A-Junioren-Verbandsstaffel spielende JFV Oberes Donautal musste am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Tuttlinger Umläufle gegen den Tabellenführer der Bezirksstaffel Schwarzwald SG Bösingen eine 1:4-Niederlage einstecken.

Zum Abschluss des dreitägigen Trainingslagers in der Nähe von Bad Krozingen war der VfL Mühlheim im Testspiel gegen den südbadischen Landesligisten FC Furtwangen auf dem Kunstrasen in Buggingen in der ersten Hälfte überlegen. Die 1:0-Pausenführung war verdient. Zur Halbzeit wechselte Spielertrainer Maik Schutzbach kräftig durch. Furtwangen wurde nun stärker und entschied die Partie mit drei Toren noch zu seinen Gunsten. - Tore: 1:0 (37. Minute) Maximilian Bell, 1:1 (48.) Tim Geiger, 1:2 (52.) Florian Kaltenbach, 1:3 (72.) Steffen Holzapfel. - Schiedsrichter: René Hargarten (Malch).

Das nächste Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde bestreitet der Landesligist VfL Mühlheim am Samstag, 23. Februar, um 11 Uhr beim Verbandsligisten FC 07 Albstadt.

Die A-Junioren des JFV Oberes Donautal verloren ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde in der Verbandsstaffel gegen den Bezirksstaffel-Tabellenführer SG Bösingen 1:4 (1:2). In der ersten halben Stunde sah es keineswegs nach einer klaren Niederlage aus, denn der JFV zeigte ein gutes Spiel und führte durch ein Tor des wieder genesenen Zvonimir Zonko nach 25 Minuten 1:0. Nach der Führung ließ die von Wolfgang Kunz und Gustl Alfidi betreute Mannschaft nach, was die ehrgeizigen Gäste aus dem Kreis Rottweil ausnutzten und aus dem Rückstand bis zur Pause eine 2:1-Führung machten. Die Donautal-Elf fand erst in der Schlussphase wieder etwas besser zum Spiel und verpasste es in dieser Zeit, das Endergebnis etwas besser zu gestalten. - Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht).