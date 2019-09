Mühlheim Stadtfest lockt Besucher herbei

Das Millemer Städtlefest hat die Erwartungen bei den Veranstaltern wie auch bei den Gästen übertroffen. Das nur alle zwei Jahre in der historischen Oberstadt stattfindende Fest hat in drei Tagen wieder viele Leute zusammen gebracht.

Schon am Freitagabend war zum traditionellen Fassanstich, der vom Fanfarenzug Mühlheim und der Stadtkapelle Mühlheim musikalisch begleitet wurde, vor der Rathaus-Tribüne kaum mehr ein Platz zu erhaschen, als der Mühlheimer Vereinsring-Vorsitzende Thomas Kalmbach, zusammen mit Bürgermeister Jörg Kaltenbach und dem Mühlheimer Nachtwächter Heinz-Dieter Wettki das erste Fass Bier anstach. Wie es sich gehört, hatte sich zum Fassanstich auch fast der gesamte Nendinger Ortschaftsrat eingefunden und festete fröhlich mit.

Überhaupt hatten sich zum Millemer Städtlefest Musiker und Musikanten verschiedener Richtungen eingefunden und gaben dabei ihr bestes Zeugnis. So waren am Samstagabend nach dem Alleinunterhalter Schorsch Sattler auf der Rathausbühne die 17-köpfige Blasmusikband „Polkacabana“ zu hören, die am Samstagnachmittag noch auf dem Stuttgarter Weinfest zu hören war. Auch „APPs nois“, „Handmade“ oder die „Schwenninger Neckarbuam“, um nur einige zu nennen, sorgten für gute Unterhaltung in den einzelnen Zelten und vor den beiden Bühnen vor dem Rathaus und Stadttor.

Am Sonntag feierten die beiden Kirchen in der gut besetzten katholischen Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena einen ökumenischen Gottesdienst, der von Pfarrer Joseph und der evangelischen Pfarrerin Nicole Kaisner gemeinsam gehalten wurde, ehe es dann zum Festen ging. Zwar hatte dann der Wettergott zur Mittagszeit noch ein paar Regentropfen geschickt. Aber dann war in der Haldenstraße kein Platz mehr zu haben, als die Laienspielbühne zur „ZDF-Hitparade“ mit allen großen Sängerinnen und Sängern von Dieter Thomas Heck (Peter Zebhauser) moderiert wurde.

Auch sonst gab es in den drei Tagen Millemer Städtlefest einiges zu sehen und zu bestaunen: „Malerisches Mühlheim – Ansichten und Anekdoten aus Dorf und Stadt“ sowie eine Ausstellung der Modellbahnfreunde Oberes Donautal im Sitzungssaal im Vorderen Schloss waren Anziehungspunkte für Groß und Klein. Mit „Schwaissblech“ und der Musikkapelle Stetten und der traditionellen Tombola-Verlosung ging das diesjährige Millemer Städtlefest langsam zu Ende.