Mühlheim spielt beim TSV Straßberg

Am Samstag, 20. Juli, setzt der VfL Mühlheim die Vorbereitung auf die neue Fußball-Landesligasaison fort. Die Donaustädter gastieren um 15 Uhr beim Zollern-Landesligisten TSV Straßberg. Die Gastgeber haben in der vergangenen Saison in der Landesliga-Staffel 4 den siebten Platz in der Abschlusstabelle eingenommen.

Auch die beiden Teams der SG Fridingen/Mühlheim (Kreisliga A und B) haben die Vorbereitung aufgenommen. Bereits am Sonntag, 21. Juli, trifft die SG Fridingen/Mühlheim II um 16 Uhr auf dem Sportplatz in Fridingen auf den SV Bohlingen. Am Mittwoch, 24. Juli, um 19 Uhr spielt die SG Fridingen/Mühlheim II, ebenfalls in Fridingen, gegen den FC Ostrach II.