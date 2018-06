Mühlheim informiert über Flüchtlingsunterbringung

Ein breites Bündnis – bestehend aus den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, dem Vereinsring sowie der Stadt Mühlheim und der Ortschaft Stetten – lädt die gesamte Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Unterbringung und Integration von Flüchtlingen“ am Montag, 28. September, um 19 Uhr in das Katholische Gemeindehaus am Alten Schulplatz ein.

Information und Austausch

„Die Unterbringung und Integration von Menschen, die in bisher noch nie gekanntem Ausmaß bei uns Asyl beantragen und ein neues Leben beginnen wollen, ist eine der größten Herausforderungen für unser Land in den kommenden Jahren. Dies zu steuern, menschenwürdige Angebote für die flüchtenden Menschen auch in Zukunft anzubieten und gleichzeitig die Aufnahmefähigkeit Deutschlands nicht zu überfordern, ist Aufgabe der großen Politik im vereinten Europa. Unsere Aufgabe vor Ort ist es, unsere neuen Mitbürger mit offenen Herzen zu begegnen und möglichst gute Voraussetzungen für eine gelingende Integration zu schaffen. Wir möchten informieren und der Bevölkerung ein Forum geben sich auszutauschen“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.