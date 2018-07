Mühlheim hat jetzt eine Rettungswache

Die Rettungswache in Mühlheim, betreut vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), ist in einer kleinen Feierstunde am neuen Standort im Gewerbegebiet „Am Lippach“ übergeben worden. Dbei war der stellvertretende Landesgeschäftsführer Daniel Groß, der Landespersonalleiter Marcus Mehlhose, beide aus Stuttgart, und der Tuttlinger ASB-Kreisvorsitzende Hellmut Dinkelaker.

In einem vom Mühlheimer Holzbau-Unternehmen Milkau konzipierten Wohncontainer-Bau ist eine Rettungswache entstanden, die allen Anforderungen entspricht. Die Stadt Mühlheim hat das Grundstück dafür kostenlos zur Verfügung gestellt. Für sein großes Engagement für das Entstehen der Rettungswache in der Form wurde Rainer Milkau viel Lob ausgesprochen. Neben verschiedenen Aufenthaltsräumen, Lagerräumen und Duschen wurde dem Wohncontainer ein überdachter Stellplatz mit zwei Fahrzeugboxen (Carport) angegliedert, in denen jetzt ein neues Rettungsfahrzeug seinen Standort hat.

Ganzes Donautal abgedeckt

Bürgermeister Jörg Kaltenbach hob in seinem Grußwort die Bedeutung der Rettungswache, nicht nur für Mühlheim, sondern für die ganze Region in Donau-Heuberg, hervor. Die Zuständigkeit der Mühlheimer Rettungswache umfasst folgende Orte: Bärenthal, Buchheim, Fridingen, Kolbingen, Mahlstetten, Neuhausen ob Eck, Nendingen, Renquishausen und die Neuhausener Teilorte Schwandorf und Worndorf.

Momentan ist die Rettungswache mit drei qualifizierten, nichtärztlichen Rettungsassistenten und Rettungssanitätern besetzt. Der Mühlheimer Rettungswagen (RTW) ist mit modernstem Equipment ausgestattet und hat einen Nennwert von rund 185 000 Euro. Derzeit kommen die Rettungsleute noch aus dem ganzen Land und verstärken die Mühlheimer Rettungswache. Im Laufe der Zeit werde hier eine Stammbesatzung zusammengestellt, so Daniel Groß.

Dreimal am Tag gerufen

Im Durchschnitt wird die Mühlheimer Rettungswache dreimal am Tag in Anspruch genommen. Koordiniert werden die Einsätze von der DRK-Leitstelle in der Möhringer Vorstadt.

Eingangs der Feierstunde hatte der ASB-Kreisvorsitzende Dinkelaker auf die Entstehung des ASB seit seiner Gründung im Jahre 1888 hingewiesen. Der ASB biete heute Dienste an, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiere. Dinkelacker wies auch darauf hin, dass jeder, der sich freiwillig engagieren möchte, beim ASB die passende Möglichkeit finde.