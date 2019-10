Mühlheim hat genug von rasenden Motorradfahrern

Die Stadt Mühlheim tritt, bei einer Enthaltung im Gemeinderat, der Initiative zur Eindämmung des übermäßigen Lärms durch Motorradfahrer bei. Immer wieder wurde in den letzten Jahren die zunehmende und störende Lärmbelastung durch Motorradfahrer angesprochen und thematisiert. Jetzt haben Kommunen, die vom Motorradlärm sehr betroffen sind, zusammen mit dem Land eine Initiative gegründet.

Zum Auftakt waren 30 Kommunen am Start. Mittlerweile sind es weitere Orte und Gemeinden, darunter die Nachbarstadt Fridingen, die der Initiative beigetreten sind. Der Beitritt zur Initiative ist mit keiner förmlichen Mitgliedschaft oder finanziellen Vergütungen verbunden. Es geht vor allem darum, durch möglichst viele Mitstreiter dem politischen Anliegen Nachdruck zu verleihen.

Bereits im Mai 2018 hatte der damalige Gemeinderat einen Lärmaktionsplan verabschiedet. Damals standen Teilbereiche der „Beuroner Straße“, der Ortsdurchfahrt der Landesstraße L 277, im Fokus. Das Landratsamt Tuttlingen und das Polizeipräsidium Tuttlingen haben signalisiert, dass die Installation eines stationären Blitzers in der Beuroner Straße aufgrund verschiedener Messungen nicht erfolge. Außerdem fehlt für die nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h die Grundlage.

Um vor allem auch den Anwohnern in der Beuroner Straße deutlich zu machen, dass es dem Gemeinderat in der Sache wichtig ist, wurde vor wenigen Wochen eine neue Geschwindigkeitsanzeige im Bereich der Beuroner Straße am Stadteingang aus Fahrtrichtung Fridingen installiert. Die Rückmeldungen dazu seien sehr positiv, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach.