Mühlheim geht Donau-Ufer an

Am Montag sollen an der Mühlheimer Donau die Bagger anrücken. Dann beginnen laut Bürgermeister Jörg Kaltenbach die Aushubarbeiten für die neue Gestaltung unterhalb des Schlosshangs. Zuvor wurden am Hang etliche Bäume gefällt. Das erklärte Ziel: die Donau besser zugänglich machen.

Das Projekt ist ein Teil des Landschaftsparks Junge Donau, in dem sich die Anrainergemeinden von Donaueschingen bis Sigmaringen zusammengeschlossen haben. Jeder Ort soll ein kleines Schmuckstück am Donauufer kreieren, so die Idee. Verbindendes Element sind blaue Holzstelen, wie sie etwa in Immendingen oder in Möhringen an der Donauversickerung stehen. Fridingens „Perle“ soll „Vis à Vis“ heißen und bis zum Sommer im Ortszentrum an der Holzbrücke entstehen.

Sitzbereich an der Furt

In Mühlheim hat man den Bereich unterhalb des Schlosshangs ins Auge gefasst. Ein Sitzbereich soll am Platz an der Furt beim Zugang auf die Donauinsel entstehen, dazu Fahrradstellplätze und ein Spielgerät für Kinder. An der nördlichen Spitze der Donauinsel sollen Stufen ins Wasser führen. Ursprünglich waren noch mehr Elemente angedacht, „nach einer Bürgerbegehung haben wir die Pläne aber deutlich reduziert“, sagt Kaltenbach. Die Kosten sanken dadurch von rund 400 000 Euro auf jetzt 145 000 Euro (wir berichteten). 60 000 Euro davon übernimmt das Land über einen Zuschuss, damit verbleiben 85 000 Euro bei der Stadt Mühlheim.

Spielt die Witterung mit, können die Arbeiten am Montag beginnen. „Allerdings besteht die Gefahr, dass wir durch den gefrorenen Boden Hochwasser bekommen“, sagt Kaltenbach. In diesem Fall müssten die Arbeiten dann noch einmal verschoben werden. Schon in den vergangenen Wochen hat sich der Zeitplan wegen Hochwassers und Kälte nach hinten verschoben. Das Gesamtprojekt soll bis Pfingsten fertig sein. „Auch wenn es ein paar Wochen länger dauert, wäre das aber nicht weiter dramatisch“, so Kaltenbach.

Baumfällarbeiten am Hang

Was auch zum Gesamtkonzept gehört: die Baumfällarbeiten am Schlosshang. Vergangene Woche wurde dort großflächig ausgelichtet, laut Kaltenbach wurden 400 Festmeter Holz geschlagen, und zwar in einer Gemeinschaftsaktion der Stadt und der Familie von Enzberg. Die Familie ist Eigentümerin des Schlosses und des Bereichs oberhalb des Törlewegs und im Umfeld der Alten Steigs. Die weiteren Flächen sind im Eigentum der Stadt Mühlheim.

Damit ist nun nicht nur der Blick nach oben frei, die Fläche kann künftig auch als Weide für Schaf- und Ziegenherden genutzt werden. Im April und Mai schicken Josef und Ralf Buschle aus Stetten ihre gemischte Herde zum ersten Mal auf die Fläche. Zweimal jährlich dürfen die Tiere auch im direkten Umfeld des Mühlkanals weiden, um die Schlosshalde und das gesamte Umfeld – quasi natürlich – dauerhaft in einem gepflegten Zustand zu erhalten. Das hatte der Mühlheimer Gemeinderat so beschlossen.

Auf Grund der Schneelage mussten die Bäume im Bereich des Mühlkanals relativ hoch am Stamm abgesägt werden. Diese werden laut Bauhof mit einer Stockfräse nachbearbeitet, um ein Ausschlagen zu verhindern. Da aus der Bevölkerung der Wunsch nach weiterem Auslichten gekommen sei, werde man im Sommer eine Begehung anbieten, so Bürgermeister Kaltenbach. „Oberhalb des Wiesenwegs und am Mühlkanal wollen wir weitere Bäume fällen.“ Aus Naturschutzgründen ist das aber erst wieder ab Herbst möglich. Einen Langarmbagger habe er vorsorglich für Oktober reserviert, so Kaltenbach.