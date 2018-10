Die Favoritenrolle ist beim Blick auf die Tabelle eindeutig verteilt. Im Bezirksderby der Fußball-Landesliga Württemberg empfängt am Samstag (15.30 Uhr) der fünftplatzierte VfB Bösingen den Zwölften VfL Mühlheim. „Davon lasse ich mich aber nicht blenden und meine Mannschaft hoffentlich auch nicht“, erklärt VfB-Trainer Michael Neumann.

Schließlich hätten die Donaustädter in den beiden vergangenen Auswärtsspielen bei den Topteams SV Zimmern (0:1) und VfL Pfullingen (2:3) starke Leistungen abgeliefert und jeweils unglückliche Niederlagen hinnehmen müssen, meinte der Bösinger Coach. Ungeachtet dessen rechnet Neumann mit einem hochmotivierten Gegner, „der sicherlich seine Stärken in der Offensive hat und auf ein schnelles Umschaltspiel setzt.“

Ein schnelles Umschalten erhofft sich Maik Schutzbach bereits vor dem Anpfiff. „Wir wollen in Bösingen anders auftreten als am vergangenen Sonntag bei der 0:3-Niederlage gegen Gärtringen“, sagt Mühlheims Interimstrainer, dessen Team auch das zweite Spiel unter seiner Ägide verloren hat. Er hoffe, dass die Heimpleite gegen Gärtringen von der Mannschaft abgehakt sei und sein Team nun in Bösingen ein anderes Gesicht zeigen und die dritte Niederlage in Serie verhindern könne.

Die Bösinger Elf zeichne sich vor allem durch eine gute Grundordnung im Defensiv-Bereich aus, sagt Schutzbach. Das mache es dem Gegner schwer, Lücken für Gegentore zu finden. Zusammen mit dem VfL Pfullingen (neun), SV Zimmern und FC Gärtringen (beide zehn) zählt Bösingen (13) zu den Teams mit den wenigsten Gegentoren. Verwunderlich ist es dann schon, dass der VfB zwei der drei Niederlagen daheim gegen den VfL Pfullingen (0:2) und den SV Zimmern (1:2) kassiert hat.

Einige Fragezeichen im Mühlheimer Kader

Wie die Mühlheimer Mannschaft in Bösingen auflaufen wird, konnte Schutzbach noch nicht sagen. Bedingt durch Krankheit und aber auch durch berufsbedingte Abwesenheit war Mitte der Woche die Personalsituation doch etwas angespannt. Der VfL-Trainer hofft, dass sich dies bis zum Spiel deutlich verbessert. Fast ein Drittel der insgesamt 22 Treffer des VfB hat Bösingens Torjäger Torsten Müller mit sieben Toren erzielt. Auf ihn wird die VfL-Abwehr, wenn der Offensivspieler aufläuft, ein besonderes Augenmerk legen müssen. Schutzbachs Vorstellungen für das Auswärtsspiel in Bösingen sind „ein gutes Spiel mit guten Leistungen abliefern und in der Entwicklung des Teams einen Schritt nach vorne machen.“

Gleiches gilt für die Gastgeber. Obwohl dem VfB zuletzt fünf Siege in Folge gelangen, war Neumann mit der Leistung beim 2:0-Sieg beim FV 08 Rottweil nicht zufrieden. Der VfB-Trainer nimmt seine Spieler in die Pflicht: „Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern – bei der Passgenauigkeit, der Laufbereitschaft, und der Spielverlagerung.“ Zudem fordert er von seiner Mannschaft offensiv wieder eine konsequente Spielweise, die sie noch beim 5:3 gegen den SV Böblingen auf den Platz gebracht hat, zu zeigen. „Dahin müssen wir wieder zurückkommen“, so Neumann. Der VfL Mühlheim wird dies verhindern wollen.