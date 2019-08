Mühlheim gastiert beim Aufsteiger SV Wittendorf

Am Samstag um 15.30 Uhr muss der Fußball-Landesligist VfL Mühlheim, nach seiner unglücklichen Auftaktniederlage am vergangenen Sonntag gegen den SV 03 Tübingen (2:3), nun im zweiten Meisterschaftsspiel beim Aufsteiger aus dem Bezirk Nördlicher Schwarzwald, dem SV Wittendorf, antreten.

Auch der SV Wittendorf hat sein Auftaktspiel verloren. Beim FC Gärtringen gab es eine 3:5-Niederlage. Zudem war der SV Wittendorf am Mittwochabend wieder aktiv und unterlag daheim in der zweiten Runde des WFV-Pokals dem Oberligisten SSV Reutlingen 1:4.

Für beide Teams steht beim ersten direkten Aufeinandertreffen überhaupt bereits viel auf dem Spiel. Denn wer will schon nach zwei Spielen ohne einen Punkt dastehen? Für den VfL Mühlheim beinhaltet der Gang in den Schwarzwald viel Neues. Für das Team von Spielertrainer Maik Schutzbach ist Gastgeber SV Wittendorf „Neuland“. Vom Gastgeber ist aus der Meisterschaftsrunde bekannt, dass er mit vier Zählern Vorsprung die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga 3 geschafft hat. Mit Sandro Bossert und Henry Seeger (jeweils 22 Tore) haben sich zwei Wittendorfer in der vergangenen Saison im Vorderfeld der Torschützenliste der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald platzieren können.

Der Mühlheimer Trainer Maik Schutzbach, der gesundheitlich wieder auf der Höhe ist, spricht von „zwei achtbaren Ergebnissen“, die die Gastgeber mit der Auftaktniederlage in Gärtringen und beim Pokalspiel gegen den SSV Reutlingen erkämpft haben. Er gehe von einer „euphorischen Stimmungslage“ beim Gegner aus und erwartet von seiner Mannschaft, dass sie „vom Anpfiff weg hochkonzentriert agiert“. Sein Team sei motiviert und auch die Personalsituation sei im Vergleich zur Vorwoche entspannter. Schutzbach: „Ich kann zwar noch nicht aus dem Vollen schöpfen, aber es gibt wieder mehr Optionen. Wir wollen nach viel Lob vom vergangenen Sonntag vom Gegner und Zuschauern nun die ersten drei Punkte einfahren.“