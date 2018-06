Mühlheim ehrt seine musikalischen Talente

Die Stadt Mühlheim beherbergt mittlerweile viele Künstler und Musiker. Jedes Jahr kann die Stadtverwaltung mehrere erfolgreiche Jungmusiker ehren, die beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen haben. Eine solche Ehrung hat im Rahmen eines kleinen Empfangs im Rathaus stattgefunden.

Bürgermeister Jörg Kaltenbach und Kulturamtsleiter Uwe Steinbächer konnten im Rathaus die musikalischen Nachwuchstalente, meist in Begleitung ihrer Eltern, willkommen heißen. Nur Jan-Niklaus Steinhof, der mit seiner Posaune den zweiten Platz beim Regionalwettbewerb errang, war verhindert. Gekommen war Julius Maier, der zum ersten Mal den Bundeswettbewerb in Lübeck erreichte und dort mit dem Horn einen dritten Platz erspielte. Ebenso die bereits mehrfach ausgezeichnete Anna Merz (Klavier), die diesmal im Duo mit Paulena Schiller an der Querflöte, den zweiten Platz beim Bundeswettbewerb holte. Beim Landeswettbewerb in Bietigheim war Anna Merz zudem als Begleitung für Katharina Metzger an der Bratsche mit einem zweiten Platz erfolgreich.

Außerdem geehrt wurde Saxophonsitin Marie Diesenberger, die den zweiten Preis in Bietigheim belegte, und der junge Fridolin Bachmann, der als Sologitarrist den ersten Platz beim Regionalwettbewerb holte. Er hatte aber aufgrund seines Alters noch keine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erfahren.

Dank gilt auch den Eltern und der Stadtkapelle

Die Stadt gratulierte durch Bürgermeister Jörg Kaltenbach und Kulturamtsleiter Uwe Steinbächer den musikalischen Talenten, die mehrheitlich auch der Mühlheimer Stadtkapelle angehören. Der Dank ging aber auch an deren Eltern, die viel Zeit und Geld in die Aus- und Fortbildung des Nachwuchses investieren.

Die Preisträger erhielten Gutscheine von der Stadt und vom Bürgermeister zusätzlich noch jeweils einen Kinogutschein.