Mühlheim bekommt eine Schul-Sozialarbeiterin

Die Sozialarbeit an den Schulen, egal ob Grundschule, Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, wird wichtiger und umfangreicher. Für die beiden Mühlheimer Schulen, Realschule und Grundschule, hat die Stadt jetzt eine Schul-Sozialarbeiterin, die 23-jährige Lucia Hof, eingestellt.

Bei der Vertragsunterzeichnung im Lehrerzimmer der Realschule war Bürgermeister Jörg Kaltenbach eine gewisse Erleichterung über das Zustandekommen anzumerken. Für beide Schulen sei dies ein großer Schritt, sagte der Bürgermeister, der auch nicht verhehlte, dass die Entscheidung im Mühlheimer Gemeinderat nicht allen Ratsmitgliedern leicht gefallen sei. Mühlheim war bisher noch eine der wenigen Schul-Verbünde im Landkreis, die nicht mit einem Schul-Sozialarbeiter ausgestattet waren.

Immer mehr auffällige Kinder

Es gebe immer mehr auffällige Kinder, so die beiden Rektoren der Mühlheimer Schulen. Darum sei die Sozialarbeit an der Schule auch unheimlich wichtig, sagte Ulrich Schulz. Er ist der zuständige Bereichsleiter von Mutpol, der Diakonischen Jugendhilfe Tuttlingen, mit der die Stadt Mühlheim nun eine dreijährige Zusammenarbeit in dem Projekt abgeschlossen hat. Durch die regelmäßige Präsenz der sozialpädagogischen Fachkraft haben Kinder und Jugendliche die gute Möglichkeit, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und sich bei allen Fragen und Problemen, die sich in ihrem Alltag ergeben, kompetenten Rat zu holen. Die sozialpädagogische Fachkraft wird aber nicht nur für die Kinder und Jugendlichen da sein, sie steht auch den Lehrkräften der beiden Schulen und den Eltern mit Rat und Tat zur Verfügung. Der Arbeitsplatz von Lucia Hof wird in der Realschule Mühlheim sein.

Die beiden Rektoren der Mühlheimer Schulen, Margot Ulmer für die Grundschule und Rainer Abbt für die Realschule, waren sich einig, dass es kein Makel sei, wenn die beiden Bildungsstätten in der Mühlheimer Vorstadt, eine Sozialarbeiterin in ihren Reihen habe. Ihre oberste Aufgabe sei „zu helfen“. Den Antrag auf die Anstellung eines Schul-Sozialarbeiters hatte Realschulrektor Rainer Abbt bereits im vergangenen Jahr gestellt. Umso glücklicher waren jetzt die Verantwortlichen, dass es zum neuen Schuljahr 2017/18 geklappt hat.

Mit der 23-jährigen Lucia Hof ist eine ehemalige Schülerin an ihren ehemaligen Schulort zurückgekehrt. Nach der Mittleren Reife an der Realschule Mühlheim wechselte Lucia Hof an die Fritz-Erler-Schule in Tuttlingen zur erfolgreichen Weiterbildung. Sie war bereits im Jugendamt des Landkreises tätig. (wlw)