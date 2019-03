Mühlheim übernimmt Hallenbad und Sauna wieder selbst

Das Mühlheimer Hallenbad und die Sauna werden ab 1. Mai wieder unter eigener Regie betrieben. Die Kooperation mit den Stadtwerken Tuttlingen endet am 30. April. Dies hat Bürgermeister Jörg Kaltenbach in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats bekanntgegeben. Der Gemeinderat befürwortete einstimmig die von der Verwaltung vorgelegten Pläne zur Aufsicht beim Bad- und Saunabetrieb sowie dem Reinigungs- und Technikteam.

Auf der Basis eines Gemeinderatsbeschlusses vom 9. September 2012 wurde mit Jahresbeginn 2013 eine Kooperation mit den Stadtwerken Tuttlingen für den Betrieb des Mühlheimer Hallenbades und Sauna vereinbart. Die Reinigungsarbeiten im Bad und Sauna blieben ausschließlich in Mühlheim.

Von Anfang an, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach, sei nicht an eine Dauerlösung gedacht gewesen. Jetzt sei man nach mehreren Gesprächen zwischen der Stadtverwaltung und der Geschäftsleitung der Stadtwerke Tuttlingen zu dem übereinstimmenden Ergebnis gekommen, die Kooperation zu beenden. Mühlheim kann den Bade- und Saunabetrieb wieder in Eigenregie bestreiten.

Motiviertes Team

Die Verwaltung, so der Schultes, habe bei den in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterinnen erfreulicherweise große Bereitschaft zur Mitarbeit vorgefunden. Die hauptverantwortliche Kraft wird zukünftig Janine Maier sein. Sie ist Fachangestellte für Bäderwesen und hat im Mühlheimer Bad schon seit einigen Jahren Kurse gegeben. Das „Dreigestirn“ vervollständigen die langjährige Bäderleiterin Silke Leibinger und Sarah Dietz, die ebenfalls schon verantwortlich im Mühlheimer Hallenbad tätig war.

Der Gemeinderat beschloss in diesem Zusammenhang auch, dass ab Sonntag nach dem 1. Mai bis zur Wiederöffnung nach der Sommerpause sonntags kein Sauna- und Badebetrieb mehr angeboten wird. Ebenso soll an den Feiertagen im Mai und Juni (Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam) das Bad und die Sauna generell geschlossen bleiben.